Paint'e DALL-E 3 Ekleniyor: Metinden Görüntü Oluşturmak Artık Bir Tık Uzağınızda!

Windows Latest tarafından bildirildiği üzere Microsoft, Windows 11 için Paint uygulaması içinde Cocreator isimli görüntü üreten yapay zekâ özelliğini resmî olarak kullanıma sunuyor.

OpenAI'in DALL-E 3 modeli tarafından desteklenen yeni entegre metinden görüntü oluşturma aracı, daha önce yalnızca Windows Insider kullanıcıları tarafından kullanılabiliyordu.

Windows Central'ın belirttiği üzere Microsoft, Paint'teki yeni Cocreator özelliğini artık yaygın olarak herkese açık olarak sunuyor ve tüm kullanıcılara metinden görüntü oluşturma olanağı ve aralarında seçim yapabilecekleri üç oluşturulmuş görüntü alma imkânı veriyor.

Microsoft Tüm Uygulamalarını Yapay Zeka Araçlarıyla Doldurmaya Başladı

Görüntü oluşturma aracı, Microsoft Paint için yeni bir eklenti olsa da şirket DALL-E 3 tabanlı özelliği diğer hizmetlerine çoktan yerleştirmiş durumda.

Microsoft'un Bing arama sohbet botu, kullanıcıların başlangıçta bu özellikte olduğu gibi görüntü isteklerini girdikleri yerdi ancak bu artık genel Copilot üretken yapay zekâ asistanına taşındı.

Gelecekte Microsoft'un daha birçok yapay zekâ aracını varsayılan hizmetlerine eklemesi bekleniyor ve bunların olasılıklarını düşünmek bile şimdiden meraklanmak için yeterli.

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