Yapay Zeka Siyasete de Karışıyor: Microsoft'tan Yeni Atılım!

Yapay zekânın yanlış bilgilerin yayılmasını kolaylaştırabileceğine dair endişelerin arttığı bir dönemde Microsoft, dünya çapında yapılacak seçimler öncesinde üzerinde çalıştığı hizmetler aracılığıyla sahteciliğin önüne geçmeye ve siber güvenliği artırmaya yardımcı olacak.

Microsoft Başkanı Brad Smith ve Microsoft'un Temel Haklar için Teknoloji'den sorumlu kurumsal başkan yardımcısı Teresa Hutson tarafından ortaklaşa kaleme alınan bir blog yazısında şirket, seçim bütünlüğünü korumak için, Coalition for Content Provenance Authenticity (C2PA) tarafından geliştirilen Content Credentials filigran sistemini kullanan yeni bir aracın piyasaya sürülmesi de dâhil olmak üzere çeşitli hizmetler sunacağını belirtti.

Hizmetin amacı, seçimlerdeki adayların içeriklerinin ve benzerliklerinin kullanımını korumalarına yardımcı olmak ve aldatıcı bilgilerin paylaşılmasını önlemek üzerine olacak.

Yapay Zekanın Siyasette Ne Amaçla Kullanıldığı Kontrol Edilecek

Hizmet olarak üzerinde çalışılan yeni araç, pek çok seçim kampanyası ve paylaşım üzerinde kullanılabilecek. Bunlar üzerinde kullanıldığında araç, içeriğin ne zaman, nasıl ve kim tarafından oluşturulduğunun kaynağını içerecek. Ayrıca içeriğin oluşturulmasına yapay zekânın dahil olup olmadığı da öğrenebilecek.

Hizmet ilk olarak önümüzdeki yılın ilkbaharında kullanıma sunulacak ve ilk olarak siyasilerin kullanımına açılacak.

Smith ve Huston, "Söz konusu tehditlerin teknoloji tabanlı doğası göz önüne alındığında, hükûmetlerin, teknoloji şirketlerinin, iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının bu yöndeki yeni girişimleri benimsemeleri önemlidir." dedi.

Daha şimdiden pek çok ülkenin siyasileri, seçim süreçlerinde yalan bilgi içeren fotoğraf ve video kullandığından eleştiriliyor. Bu içeriklerin yapay zekâ ile üretilip üretilmediğini kanıtlamak adına bu hizmet büyük önem taşıyor.

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