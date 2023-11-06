Microsoft, Yapay Zekâlı Oyun Karakterleri İçin Inworld AI ile İş Birliği Yaptı!

Microsoft, yapay zekâ destekli oyun karakterlerinin oluşturulması için Inworld AI ile iş birliği yaptı. Şirketin en önemli amacı, geliştiricilerin hayatını kolaylaştıracak bir yapay zekâ altyapısı sunmak. İşte haberimizin devamı...

Yapa Zekâ ile Daha Sıra Dışı Oyunlar!

Yazılım devi Microsoft, geliştiricilerin yapay zekâ destekli karakterler, hikâyeler ve görevler oluşturmasına olanak tanıyacak Xbox araçlarını geliştirmek için Inworld AI ile ortaklık kurdu. Uzun vadeli bu ortaklık, yapay zekânın oyun dünyasındaki geleceği için de önemli bir adım olarak görülüyor.

Geliştiricilerin yapay zekâ destekli Xbox araçları ile daha yaratıcı ve sıra dışı oyunlar ortaya çıkarması hedeflendi. "Yapay Zeka tasarım yardımcı pilotu" olarak tanımlandırılan bu araç, ayrıntılı komut dosyaları ve görev dizileri oluşturabilecek.

Ayrıca yapay zekâ araç setinin oyun dünyasının sınırlarını zorlaması ve oyunculara çok daha farklı oynanış teknikleri sunması bekleniyor. Xbox oyunlarının yapay zekâ altyapılarından sorumlu Haiyan Zhang, konu hakkında şunları söyledi:

“Geliştiricilerin daha iyi araçlarla şimdiye oranla daha da iyi oyunlar yapabileceğine inanıyoruz. Kurulan bu ortaklık, Inworld’ün karakter geliştirme için üretken yapay zekâ modelleriyle çalışma konusundaki uzmanlığını, Microsoft’un Azure OpenAI hizmeti de dahil olmak üzere son teknoloji bulut tabanlı yapay zekâ çözümlerini ve Microsoft Research’ün oyun dünyasının geleceğine ilişkin teknik altyapılarını bir araya getirecek. Birlikte yaratıcılara diyalog, hikâye ve görev tasarımı konusunda yardımcı olmak ve onları güçlendirmek için erişilebilir, sorumlu bir şekilde tasarlanmış çok platformlu bir yapay zekâ araç seti sunmayı amaçlıyoruz. Xbox'taki tüm yaratıcı araçlarda olduğu gibi amacımız, her boyuttaki oyun geliştiricisine, dünyanın herhangi bir yerinde ve oyuncuların oynamak istediği her platformda en son teknolojiye sahip yapay zekâyı sunmaktır. Geliştiricilerin vizyonlarını gerçekleştirmelerini, yeni şeyler denemelerini, günümüz oyun dünyasının sınırlarını zorlamalarını ve oynanışı, oyuncu bağlantısını ve daha fazlasını geliştirmek için denemeler yapmalarını kolaylaştırmaya yardımcı olmak istiyoruz."

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