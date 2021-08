Microsoft'un Yeni Twitch Sunumunda Gösterilen Oyunlar

Bugün Microsoft yeni Twitch sunumu gerçekleştirdi. TSİ 19:00 sıralarında başlayan bu sunum sırasında, satışa sunulmuş ve geliştirilme aşamasında olan oyunlar hakkında güncel haberler verildi. Detayları haberimizde.

Microsoft'un Yeni Twitch Sunumunda Neler Gösterildi?

Bağımsız geliştiricilerin sahne aldığı sunum boyunca, Xbox Game Pass için gelecek olan yeni oyunların yanı sıra, Aragami 2, Faith of Danschant: Hereafter ve OlliOlli World gibi geliştirilme aşamasındaki oyunlar için fragmanlar ve dahasına yer verildi. Bizler de hepsini bu haberimizde sizler için bir araya getirdik.

Lab Rat Çıkış Yılı Belli Oldu

Chump Squad tarafından geliştirilmekte olan oyun, hikaye anlatımlı bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Başrolde gözlemleyecek, profil oluşturacak ve yüzden fazla bulmacayı çözdükçe sizi yönlendirecek olan bir yapay zeka bulunuyor. Zaman içerisinde de bu yapay zeka, performansınıza ve anket verinize dayalı olarak yanlış olarak yönlendirilmiş insan anlama yetisi geliştirecek.

Faith of Danschant: Hereafter Oynanış Fragmanı Yayınlandı

Çin mitolojisinden esinlenilen oyun, 2017 yılında çıkan Faith of Danschant için bir devam niteliği taşıyacak. Unreal Engine ile geliştirilmekte olan Faith of Danschant: Hereafter, Işın İzleme ve DLSS teknolojilerini de destekleyecek. PC ve konsollar için geliştirilmek olan oyunun henüz bir çıkış tarihi bulunmuyor.

The Wandering Village, Xbox One ve Xbox Series için de Çıkacak

Stray Fawn Studio tarafından geliştirilmekte olan oyun, ilk olarak Steam için Erken Erişim ve Xbox konsolları için de Xbox Oyun Ön-İzlemesi için çıkacak.

Hikayeye göre gizemli bitkiler dünyanın dört bir yanına yayılmakta ve büyüdükçe zehirli sporlar yaymaktadırlar. Bir grup insan ise çareyi Onbu adını verdikleri devasa bir yaratığa sığınmakta bulurlar. Siz ise grubun lideri olarak bir yerleşke kurarak, bu yaratık ile ortak yaşam ilişkisi kurarak kıyamet sonrası dünyada hayatta kalmaya çalışacaksınız.

Lightyear Frontier, Xbox One ve Xbox Series için de Çıkacak

FRAME BREAK tarafından geliştirilen olan açık dünya oyunu Lightyear Frontier, Amplifier Game Invest tarafından artık PC (Steam), Xbox One ve Xbox Series için de satışa sunulacak.

Tercihen tek başınıza veya çevrimiçi kooperatif desteği sayesinde dört arkadaş oynayabileceğiniz oyunda, yabancı bitkiler keşfederek ve yetiştirerek, vahşi hayvanları evcilleştirerek ve zorlu koşullara dayanmaya çalışarak evinizden uzakta yeni bir ev inşa edeceksiniz.

RPG Time: The Legend of Wright Bu Kış Çıkıyor

Boş bir sınıfta geçecek olan RPG Time: The Legend of Wright, genç bir geliştirici ve kendisine özgü RYO oyunu ile büyük bir maceraya çıkartacak. El yapımı eserler üzerinden gidilecek olan senaryoda, hayalin sürpriz dolu ve büyülü dünyasına dalış yapacaksınız.

Sam & Max Save the World Remastered Xbox One için Çıktı

Hikayeye göre çocuk yıldızlar cinnet geçirmiş bir halde sokaklarda koşturmaktadırlar. Her ne kadar kolay bir dava görünse de, Sam ve Max ikilisinin gizemli bir şekilde hipnotize edilmiş bir kötü niyetli kimse ile karşılaşmalarının ardından şaşırtıcı bir komploya dönüşüyor. Ana karakterlerimiz ise yaşanan bu komplonun arkasındaki gizemi çözmeye çalışıyorlar.

Aragami 2 Hikaye Fragmanı

Lince Works tarafından geliştirilen ve Merge Games tarafından da yayınlanacak olan Aragami 2, 17 Eylül 2021 tarihinde PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak olup, aynı gün Xbox Game Pass servisine eklenecek.

Soyunuzun son elit savaşçılarından biri olacağınız oyunda, bedeni tüketen ve zihni yutan doğaüstü güç olan Aragami gölgeleri kontrol etme yeteneği bahşeden Shadow Essence’ı kontrolü altında tutmaktadır. Bu güç ile Aragami olarak, köyünüzün geçimini sağlayabilmek ve istilacı orduların tutsak ettiği diğer savaşçıları serbest bırakabilmek için üzerinize düşen görevleri yapmanız gerekecek.

Evil Genius 2: World Domination Konsollar için de Geliyor

Rebellion Developments tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanan Evil Genius 2, Mart ayında PC (Steam) için satışa sunulmuştu. Tek oyunculu bir gerçek zamanlı strateji ve simülasyon oyunu olacak. Hikaye olarak şeytani bir dahiyi yönetecek ve dünyaya egemen olmak için planlarını hayata geçireceksiniz.

Bugün yapılan duyuru ile Evil Genius 2: World Domination, bu yılın son çeyreğinde PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series kullanıcılarıyla da buluşacak.

OlliOlli World için Özelleştirme Fragmanı Yayınlandı

Roll7 tarafından geliştirilen ve Private Division tarafından yayınlanan OlliOlli World, PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One ve Xbox Series için bu Kış mevsiminde satışa sunulacak.

Kaykay kullanımının olduğu aksiyon ve platform oyununda, Gnarvana için yapacağınız araştırma görevinizde Radland şehrinin canlı ve renkli dünyasında dolaşacak, değişik karakterler ile tanışacak ve mistik kaykay tanrılarını keşfedeceksiniz.

Stardew Valley Xbox Game Pass’e Geliyor

PC (Steam), PlayStation Vita, PlayStation 4, Switch, Xbox One ve iOS ve Android tabanlı cihazlar için çıkmış olan oyunda kendisine dedesinden çiftlik miras kalan bir kahramanın yerine geçiyoruz. Bu çiftlik uzun bir süredir bakımsız kaldığı için her yerine yabani otlar bulunuyor ve binalar yıkılıp dökülüyor. Bize düşen görev ise çiftliği eski günlerine geri döndürmek.

Stardew Valley'de tarlalarımıza ekinler ekip hasat etmemize izin veriliyor. Fakat ilk önce çiftliğimizde toprağı tarıma elverişli hale getirmemiz gerekiyor. Bunun için yabani otları temizliyor, ağaçları keserek tarlamıza yer açıyoruz. Ayrıca hayvanlar yetiştirip süt gibi günlük ürünler toplayabiliyoruz. Bu işleri gerçekleştirebilmek için kullanacağımız eşyaları ve araçları da kendimiz inşa etmekteyiz. Başta az bir miktar parayla yola çıkıyoruz, üretimimizi başlattıktan sonra para kazanıp bu parayı çiftliğimizi geliştirmek için kullanıyoruz.

Geliştirici stüdyo tarafından yapılan duyuru ile Stardew Valley, Sonbahar mevsiminde PC ve Xbox One için Xbox Game Pass servisine gelecek.

Pupperazzi Xbox One için de Geliyor

Daha önceden PC (Steam) için duyurulmuş olan oyunun Xbox One ve Xbox Game Pass için de onaylandı.

Henüz çıkış tarihi verilmeyen Pupperazzi, sosyal medyada fark edilmek için uğraşırken etrafta gördüğünüz köpeklerin fotoğraflarını çekeceğiniz bir oynanış sunuyor. Bu esnada, kariyerinizin gideceği yöne de karar vermeniz gerekecek.

Pathfinder: Wrath of the Righteous’un Konsol Versiyonları Tarihi Ertelendi

Esasen bu yılın Sonbahar mevsiminde PC versiyonu ile çıkması beklenen PlayStation 4 ve Xbox One versiyonları 1 Mart 2022 tarihine ertelendi. İlk günden Xbox Game Pass aboneleri de oyuna erişim sağlayabilecekler.

Epic Games Store, GOG ve Steam üzerinden 2 Eylül 2021 tarihinde yayınlanacak olan oyunda, şeytanların istila ettiği bir diyarda zorlu bir yolculuğa çıkacağız. İyi ve kötünün doğasını araştıracak, gücün gerçek bedelini öğrenecek ve Mythic Hero olarak yükseleceğiz.

Son olarak, Microsoft tarafından Xbox Game Pass için yapılan yeni duyuru ile aboneler konsol tarafında DiRT Rally, DiRT Rally 2.0, DiRT 4, F1 2020 ve GRID oyunlarına ve hem konsol hem de PC tarafında ise Library Of Ruina oyununa bugünden itibaren erişim sağlayabilecekler.