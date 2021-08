Xbox mağazasında Quakecon İndirimi başladı. Yaklaşık iki hafta kadar sürecek olan bu indirimde, birçok Bethesda oyununun fiyatında büyük düşüşler yaşandı. Detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi yıl boyunca birçok mağaza gibi Xbox mağazasındaki oyunlar için gerek sezonluk, gerek yılbaşına dönemi ve gerekse de özel günler için önemli indirimler gerçekleştiriliyor. Bizler de oyuncular olarak bu zamanlarda almak için fırsat kolladığımız oyunları kütüphanelerimize ekleyebiliyoruz. Yakın bir zaman önce de Quakecon için özel bir kampanya başladı.

Xbox Mağazasındaki Quakecon İndirimi Neler Sunuyor?

23 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecek olan kampanya kapsamında, seçili Bethesda oyunlarının normal fiyatları % 35 ile % 85 oranında aşağıya çekildi. Eğer Xbox Game Pass aboneliğiniz var ise ekstradan indirim hakkınızın olduğu bu oyunlardan dikkat çekenlerin ilki DOOM Eternal Deluxe Edition, % 75 indirimle 142.50 TL karşılığında satın alınabiliyor. 2016 yılının DOOM’u devam ettiren yeni oyunun hikayesine göre, Dr. Samuel Hayden tarafından yürütülmeye devam edilen çalışmalar dünyayı da felakete sürüklüyor ve şeytanlar Mars sonrasında gezegenimizi de istila etmeye başlıyorlar. İnsanlık hızla yok oluşa giderken, yaşananlara dur demek ve kaosu dindirmek ise bir kez daha DOOM Slayer olarak size düşüyor.

Size önerebileceğimiz bir diğer oyun ise Prey. % 70 indirim ile 65.62 TL karşılığında edinebileceğiniz bu oyun, Arkane Studios tarafından geliştirilmişti. Hikayesi 2032 yılında geçiyor Prey’de, Ay yörüngesindeki Tallos I uzay istasyonunda uyanan ve insanlığı sonsuza kadar değiştirecek olan deneyin kilit deneği olan bir karakteri yönetiyorsunuz. Ne var ki deney sırasında aksilik baş gösteriyor, uzay istasyonu yaratık istilası ile karşı karşıya kalıyor ve siz de doğrudan av konumuna düşüyorsunuz. Talos I ve kendiniz hakkındaki karanlık sırları öğreneceğiniz oyunda, amacınız hayatta kalmak olacak. Tabii ki uzay istasyonunun ve içindeki herkesin kaderi de size bağlı.

Eğer Wolfenstein serisini denemeyi isterseniz, % 70 indirimle 150 TL’ye alabileceğiniz Wolfenstein: Alt History Collection paketini kaçırmayın. İçeriğinde Wolfenstein: The Old Blood, Wolfenstein: The New Order, Wolfenstein II: The New Colossus ve Wolfenstein: Young Blood oyunlarının bulunduğu bu paketin, oldukça uygun fiyatlı olduğunu söyleyebiliriz.

Bu oyunların dışında, genel olarak tercih edilebilecek olan oyunları da sizler için aşağıya listeledik. Şimdiden keyifli oyunlar dileriz!