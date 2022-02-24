Microsoft, Yıllar Önce Kaldırdığı O Özelliği Xbox’a Geri Getirdi!

ABD merkezli dev teknoloji şirketi Microsoft, yıllar önce kullanıma açtığı ancak kısa bir süre sonra kaldırdığı canlı yayın özelliğini geri getirdi. 2014 yılında getirilen özellik ile kullanıcılar canlı yayın platformu Twitch’te oyun oynarken aynı zamanda canlı yayın da yapabiliyordu. Kullanıcılar, Xbox One panosuna Snap özelliği ile entegre edilen geliştirmeyle Twitch hesaplarını Xbox cihazlarına bağlayabiliyordu. Ancak bu özellik, 2017 yılında Microsoft tarafından konsoldan kaldırılmıştı.

Xbox, Artık Twitch ile Canlı Yayın Yapmaya İzin Veriyor

Microsoft’un Xbox’lardan Twitch hesap entegrasyonunu kaldırmasından sonra ise Twitch platformu üzerinden kullanıcılar halen Xbox’larını beğlayarak canlı yayın yapabiliyordu. Ancak bu durum, konsol kullanıcılarını canlı yayın yapabilmek için platformun uygulamasını yüklemek zorunda kalmasına neden oluyordu. Microsoft’tan Xbox kullanıcılarını sevindiren o haber geldi.

Microsoft’un 2021 Ekim ayından bu yana test ettiği Twitch ile canlı yayın yapma özelliği bugün itibarıyla Xbox Series X/S ve Xbox One konsolları için kullanıma sunuldu. Şirket yaptığı açıklamada, ‘Artık Twitch’e doğrudan Xbox Guide’den erişebilir ve kurulumunuzu birkaç basit adımda halledebilirsiniz.’ ifadelerine yer verdi.

Xbox’tan Twitch’te Canlı Yayın Nasıl Yapılır?

Konsoldan canlı yayın yapabilmek Xbox Guide bölümündeki ‘Yakala ve Paylaş’ sekmesine girin ve ‘Canlı yayın’ butonuna basın.

Çıkan QR kodunu Android veya iOS işletim sistemli telefonunuzla tarayarak Twitch hesabınızı Xbox’a bağlayabilirsiniz. Bağladıktan sonra ‘Şimdi canlı yayına geç’ düğmesine basın.

Bu aşamada kulaklığınızı ve web kameranızı konsola bağlayın.

Ardından yayın başlığı, oyun sesi, mikrofon sesi, çözünürlük ve bitrate değeri gibi bilgileri de ayarlayın.

Hazırlıkları tamamladıktan sonra canlı yayını başlatabilirsiniz.

Yayın Her Yerden İzlenebilecek

Microsoft’un yaptığı açıklamaya göre; yapılan canlı yayını, Twitch kullanıcıları telefon veya bilgisayar fark etmeksizin her yerden izleyebilecekler. Ayrıca Xbox’ta sizi takip eden oyuncular, Twitch’te canlı yayına başladığınız anda bildirim almayı da seçebilecekler.