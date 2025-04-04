ChatGPT'nin Görsel Oluşturma Çılgınlığına Midjourney'den Tokat Gibi Cevap

Yapay zeka tabanlı görsel oluşturma aracı Midjourney, ChatGPT'nin son yayınladığı modeline bir cevap niteliğinde alfa sürümünü yayınladı ve bu sürüm kapsamındaki yeni V7 modelini duyurdu.

Midjourney'in söylediğine göre bu yeni model, güzel dokular ve özellikle el ve nesne gibi unsurlarda daha iyi tutarlılık sunuyor. V7, Turbo ve Relax olmak üzere iki farklı modla birlikte geliyor. Turbo modu, standart V6 moduna göre iki katından daha fazla maliyet sunuyor. Tabii bir de standart modun yarısı maliyetine ve on kat daha hızlı görüntü oluşturma imkanı sunan yeni bir "Draft modu" da var.

Peki nasıl çalışıyorlar? Gelin beraber inceleyelim.

Draft Modunda Düşüncelerinizi Sesle İfade Edin

Draft moduyla oluşturulan görseller, standart moda kıyasla daha düşük kalitede oluyor. Ancak draft modunda beğendiğiniz bir görselle karşılaşırsanız, "enhance" (iyileştir) veya "vary" (çeşitle) seçeneklerine tıklayarak tam kalitede yeniden oluşturabilirsiniz.

Draft modunun iki alt kategorisi ve kullanım yolu var var: İlki "draft mode" ve ardından "voice mode" seçeneklerine tıklayarak fikirlerinizi sesli olarak ifade etmek. İkincisi ise komutunuzun hemen ardından --draft parametresini kullanmak.

Modu Kullanmak İçin Kişiselleştirme Şartı Var

V7'yi kullanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bir nokta ise modelin varsayılan olarak kişiselleştirme özelliği açık gelmesi. Özelliği kullanabilmeniz için öncelikle kişiselleştirmenizi açmanız gerekiyor.

Midjourney'de kişiselleştirme yapmak, yapay zekanın zamanla sizin stilinizi ve tercihlerinizi öğrenmesi anlamına geliyor. Yani sadece belirlediğiniz komutlara göre rastgele görseller yapmak yerine hoşunuza giden sanat tarzlarını kullanarak sonuçlar çıkarıyor. Kişiselleştirmeyi etkinleştirmek için en az 200 çift görseli sıralamanız gerekiyor.

Bu işlem yaklaşık beş dakika sürüyor ve yapay zekanın zevkinizi anlamasına yardımcı oluyor. İşlem tamamlandıktan sonra kişiselleştirme özelliğini istediğiniz zaman açıp kapatabilirsiniz.