ChatGPT'nin İnsanları Kavgaya Düşüren Özelliği Tüm Kullanıcılara Açıldı

ChatGPT'nin içinde yer alan yapay zeka destekli görüntü oluşturma özelliği artık sadece ücretli abonelere özel değil. OpenAI, bu özelliği herkesin kullanımına açtı. Ancak bazı sınırlamalar da getirdi. Bu yeni bir şey de değil; önce Plus abonelik kapsamındaki kullanıcılar özelliği dener, sonradan tüm kullanıcılar limitli bir şekilde özelliği edinir.

Peki bu yeni özellik nasıl çalışıyor ve kullanıcılar için ne gibi kısıtlamalar var? Gelin birlikte inceleyelim.

chatgpt image gen now rolled out to all free users! — Sam Altman (@sama) April 1, 2025

Sam Altman'ın duyuru tweet'i

Tartışmalı Görüntü Oluşturma Özelliği

OpenAI, daha önce de var olan görüntü oluşturma özelliğini DALL-E 3'ten çok daha kapsamlı bir hale getirdiğini açıklayarak yayınladı.

Önceleri sadece ChatGPT Plus abonelerine özel olarak sunulan image creation özelliği şimdi herkesin kullanımına açıldı. Ancak ortaya çıktığı günden bu yana tartışmalar baş gösterdi, kullanıcılar birbirine girdi. Sebebi ise botun var olan sanat stillerini birebir taklit edebiliyor oluşuydu.

Özelliğin yaygınlaşmasıyla birlikte ilginç kullanım senaryoları da ortaya çıkmaya başladı. Özellikle kullanıcılar, kendi fotoğraflarını yükleyerek ChatGPT'den bunları farklı sanat tarzlarına dönüştürmesini istiyor. En popüler taleplerden biri de kişisel fotoğrafları Studio Ghibli tarzında illüstrasyonlara çevirmek olmuş. Tabii bu da telif hakkı endişelerine yol açtığından ötürü internet alemini ikiye bölmüş durumda.

Yalnızca 3 Görselle Sınırlı

Her ne kadar özellik artık herkese açık olsa da, ücretsiz kullanıcılar bazı sınırlamalarla karşılaşıyor. Sam Altman, ücretsiz hesapların günlük en fazla üç görsel oluşturabileceğini belirtmişti. Ancak gelen ilk kullanıcı yorumlarına bakılırsa bazı kişiler için bu özellik yalnızca bir kez çalışıyor. İlaveten ücretsiz kullanıcılar arasında görsel üretim süresinin değişkenlik gösterdiği de rapor ediliyor. Kimi zaman dakikalar içinde tamamlanan bir işlem, bazen saatler sürebiliyor. OpenAI, sistemin yoğunluğuna bağlı olarak bu sürelerin değişebileceğini ifade ediyor.

Her ne kadar bu özellik büyük bir yenilik olsa da, OpenAI ekibi sistemin hala tam olarak kusursuz çalışmadığını kabul ediyor. Altman, bazı taleplerin gereksiz yere reddedildiğini ve bunun şirketin belirlediği kurallar çerçevesinde olmaması gerektiğini söylüyor. Şirketin şu anda bu hataları gidermek için çalıştığı gelen bilgiler arasında.

Siz bu özelliği denediniz mi? Denediyseniz ilk izlenimlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşın!