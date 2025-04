ChatGPT'nin İnsanları Kavgaya Düşüren Özelliği Tüm Kullanıcılara Açıldı

ChatGPT'nin içinde yer alan yapay zeka destekli görüntü oluşturma özelliği artık sadece ücretli abonelere özel değil. OpenAI, bu özelliği herkesin kullanımına açtı. Ancak bazı sınırlamalar da getirdi. Bu yeni bir şey de değil; önce Plus abonelik kapsamındaki kullanıcılar özelliği dener, sonradan tüm kullanıcılar limitli bir şekilde özelliği edinir.

Peki bu yeni özellik nasıl çalışıyor ve kullanıcılar için ne gibi kısıtlamalar var? Gelin birlikte inceleyelim.

