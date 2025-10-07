Sürpriz Gelişme: Türkiye Avrupa Dışındaki Bir Ülkeden Eurofighter Satın Alabilir!

Ülkemiz bir süredir F-16 filosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdürürken savunma sanayii dünyasından oldukça önemli bir iddia gündeme geldi. Söylentilere göre, Türkiye ikinci el Eurofighter Typhoon savaş uçakları satın almak için Katar ile görüşmelerde bulunuyor.

Bu hamle, Türkiye'nin yeni yerli savaş uçağı MMU KAAN'ın envantere gireceği 2030'lu yıllara kadar oluşan boşluğu doldurma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. İşte detaylar!

Katar İle Eurofighter Anlaşması Yakın

Yurt dışı merkezli ajansların askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, söz konusu anlaşma Türkiye'nin İngiltere ile yürüttüğü Eurofighter görüşmelerine göre çok daha hızlı bir çözüm sunabilir. Hatırlatmak gerekirse, ülkemiz geçtiğimiz aylarda İngiltere ile 40 adet Eurofighter için ön mutabakat sağlasa da fiyat ve teslimat süreleri konusundaki anlaşmazlıklar süreci yavaşlatmıştı.

Öte yandan Türkiye ve Katar arasındaki görüşmelerin artık son aşamaya geldiği belirtiliyor. Katar'ın an itibariyle envanterinde 24 adet ranche 3A Eurofighter Typhoon'a sahip olduğu ifade edilirken, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun bu konuyu görüşmek üzere geçtiğimiz günlerde Doha'da bulunduğu da söyleniyor.

Anlaşma İçin Avrupa Ülkelerinin Onayı Gerekiyor

Her ne kadar iki ülke arasındaki görüşmelerin son derece olumlu geçtiği öne sürülse de bahsi geçen satışın gerçekleşmesi için İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa'dan oluşan Eurofighter konsorsiyumu tarafından onay verilmesi gerektiğini bildiriliyor.

Ancak kaynaklar, bu konsorsiyumun Türkiye'yi gelecekte potansiyel bir müşteri olarak görmesi nedeniyle anlaşmaya sıcak baktığını ifade ediyor. Zira Türkiye'nin, ilerleyen dönemde daha gelişmiş radar sistemlerine sahip Tranche 4 jetlerini de talep edebileceği düşünülüyor.

Peki siz Katar ile sürdürülen Eurofighter görüşmeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.