Masaj Yapabilen Akıllı Tarak Tanıtıldı! 6 Modla Geliyor

Xiaomi, kişisel bakım sürecini büyük ölçüde değiştiren yeni ürününü tanıttı. Mijia Smart Head Massage Comb olarak adlandırılan bu cihaz, temelde bir tarak olsa da birbirinden etkileyici özelliklerle birlikte geliyor. Yeni akıllı tarak, onu her kullanıma uygun hâle getiren çeşitli modlarla birlikte geliyor.

Mijia Smart Head Massage Comb Özellikleri

215 x 87 x 51 mm boyutlarına sahip olan Mijia Smart Head Massage Comb, yaklaşık 280 gram ağırlığında ve elde kolay bir şekilde tutulabilecek bir tasarımla geliyor. 2000 mAh batarya kapasite kapasitesine sahip olan bu cihaz, USB-C ile şarj edilebiliyor. En düşük yoğunlukta günde 10 dakika kullanıldığı bir senaryoda tek şarjla 9 güne kadar pil ömrü sunuyor.

Cihaz, nazik, rahatlatıcı, canlandırıcı, grafen, sıvı dağıtımı ve özelleştirilebilir mod olmak üzere toplamda altı farklı modda çalışabiliyor. Nazik mod özellikle hassas cilt yapısına sahip olanlara, rahatlatıcı mod ise günün stresini atıp biraz rahatlamak isteyenlere hitap ediyor. Canlandırıcı mod ile saç köklerini uyandırılabilirken grafen mod ise saç derisini ısıtarak bakım ürünlerinin emilini arttırmaya olanak tanıyor.

Sıvı dağıtımını bakım ürünlerini saç diplerine eşitçe dağıtma amacıyla kullanabiliyorsunuz. Ayrıca tamamen kendi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebileceğiniz modu da tercih edebiliyorsunuz. Mi Home uygulaması üzerinden mod değiştirme, masaj yoğunluğu ve benzeri ayarlamaları son derece kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz.

Mijia Smart Head Massage Comb Fiyatı

Mijia Smart Head Massage Comb için 599 yuan (3 bin 727 TL) fiyat etiketi belirlendi. Cihaz, IPX7 sertifikası sayesinde belirli bir dereceye kadar suya karşı dayanıklılık sağlıyor. Bağlantı noktasına temas etmediği ve kritik eşik aşılmadığı sürece güvenli bir şekilde kullanılabiliyor.