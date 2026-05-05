Google'ın Yeni Telefonu Yolda! 16 GB RAM, OLED Ekran ve Dahası

Google'ın yeni amiral gemisi modeli Pixel 11 Pro XL'nin özellikleri ortaya çıktı. 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneklerine sahip Android telefonda Tensor G6 işlemcisi bulunacak. Bu güçlü işlemci sayesinde cihaz yüksek performans sunacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızına sahip olacak.

Google Pixel 11 Pro XL'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1344 x 2992 piksel

1344 x 2992 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2.450 nit

2.450 nit İşlemci: Tensor G6

Tensor G6 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Batarya: 5.100 veya 5.200 mAh

Google Pixel 11 Pro XL'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Pixel 11 Pro XL, 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefon, OLED ekran üzerinde 1344 x 2992 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 2.450 nit parlaklık sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Pixel 10 Pro XL'de 6,8 inç ekran boyutu, 1344 x 2992 piksel çözünürlük, OLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3.300 nit parlaklık mevcut.

Çok canlı renklere sahip olan OLED'in siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösterdiğini belirtelim. Yani karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu arada yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekrnaın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor.

Google Pixel 11 Pro XL'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Gogole'ın yeni telefonu gücünü Tensor G6 işlemcisinden alacak. Henüz tanıtılmayan bu işlemci, 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek. Bu arada nm yani nanometre, o işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. 2 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere göre hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Google Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold'da Tensor 5 tercih edilmişti. Tensor G5'in oyun testlerine göre yeni işlemci, Genshin Impact'i 55 FPS civarında, Call of Duty Mobile'ı 90 FPS civarında, PUBG Mobile'ı ise 60 FPS civarında çalıştıracaktır. Yani mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

Google Pixel 11 Pro XL'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Pixel 11 Pro XL, 5.100 veya 5.200 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Serinin bir önceki modeli Pixel 10 Pro XL'de ise 5.200 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonda 45W civarında bir şarj hızı görebiliriz.

Google Pixel 11 Pro XL Ne Zaman Tanıtılacak?

Pixel 11 Pro XL'nin 2026 yılının ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Pixel 10 Pro Fold, geçtiğimiz yılın ağustos ayında tanıtılmıştı.

Google Pixel 11 Pro XL Türkiye'de Satılacak mı?

Google Pixel 11 Pro XL'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Google'ın akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pixel 11 Pro XL'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

Google Pixel 11 Pro XL'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Google Pixel 10 Pro XL için 949 dolar (42.913 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Pixel 11 Pro XL, önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacak. Buna göre yeni telefon, 990 dolar (44.767 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 91 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Google Pixel 11 Pro XL'nin hem ekran hem de işlemci bakımından oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun çok güçlü işlemci sayesinde kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları kasma veya donma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu arada OLED kullanan biri olarak bu ekranda film izlemenin ve oyun oynamanın çok keyifli olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise karanlık sahnelerde grileşme sorununun olmaması.

Yüksek parlaklık sayesinde güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilecek olmasının önemli bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. Dışarıda telefonu kullanmak için ek bir çaba sarf etmeye gerek kalmayacak. Bunların yanı sıra yüksek yenileme hızının akıcı ekran deneyimi sağladığının altını çizeyim. Örneğin ben 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.