iPhone 17 Pro Max'ten Daha Pahalı Altın Kaplama Kılıf Tanıtıldı

Çoğu insan özellikle telefonu ilk satın aldığı zamanlarda onu düşürmekten oldukça korkar. Hatta bunun için koruma amaçlı özel kılıflar kullanmayı tercih eder. iPhone 17 Pro Max için tanıtılan yeni kılıf ise diğerlerinden ayıran çok önemli bir farkı bulunuyor. Öyle ki telefonun kendisinden bile pahalı olmasını sağlayan altın ile kaplandı.

Altın Kaplamalı Kılıfın Fiyatı Ne Kadar?

Altın kaplamalı kılıfın fiyatı gramına göre değişiklik gösteriyor. 20 gramlık versiyonu için 22.499 yuan (140 bin 34 TL), 30 gramlık versiyonu için 33.699 yuan (209 bin 743 TL), 50 gramlık versiyonu için 56.199 yuan (349 bin 783 TL), 100 gramlık versiyonu için 112.299 yuan (698 bin 797 TL) fiyat etiketi belirlendi.

JD'nin iPhone 17 Pro Max için çıkardığı son kılıfın yüzde 99,99 saflıkta altından üretildiği belirtildi. Bu kılıfı diğerlerinden ayıran en önemli noktası, sadece cihazın kendisini korumakla sınırlı kalmaması. Bunun dışında kullanıcılar aynı zamanda değerli varlığını da yanında taşımış oluyor.

Genel olarak sade bir görünüme sahip olduğu söylenebilir. Kamera tarafı için telefonun ölçüleri ile doğru orantılı kesimler bulunuyor. Ne var ki herkes tarafından satın alması "şu anlık" mümkün değil. JD, kılıfları yalnızca Çin pazarına özel olarak satışa sundu. Diğer ülkeler için henüz bir seçenek mevcut değil.

Bu arada altın fiyatlarındaki anlık dalgalanmalardan ötürü iade süreci biraz farklı işliyor. Altının fiyatı bir gün içinde çok ciddi oranda düşer ve kullanıcı bunu iade etmek isterse JD'nin bu durumdan zarar edeceği aşikâr. Bu yüzden geçerli olmayan iade sebepleri söz konusu olduğunda bu işlemlerin gerçekleştirilmesi pek mümkün değil.