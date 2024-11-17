Mike Tyson ve Jake Paul Maçı Netflix'in İzlenme Rekorunu Kırdı!

Geçtiğimiz Cumartesi gecesi tüm dünyanın heyecanla takip ettiği Mike Tyson ve Jake Paul boks maçı etkinliği hala gündeme olmaya devam ediyor. Paylaşılan son bilgilere göre, Netflix'de yayınlayan etkinlik, karşılaştığı büyül ilgiyle platformun izlenme rekorunu kırdı. Detaylar haberde.

Mike Tyson ve Jake Paul Maçı, Eş Zamanlı Olarak 65 Milyon İzleyiciye Ulaşarak Rekor Kırdı!

Uzun bir süredir beklenen Mike Tyson ve Jake Paul karşılaşması nihayet geçtiğimiz Cumartesi gecesi gerçekleşti. Sosyal medyada gündem olan etkinlik, canlı yayınlandığı Netflix platformunu da adeta izleyiciye boğdu. Paylaşılan verilere göre büyük bir heyecanla takip edilen boks maçı, eş zamanlı olarak ortalama 65 milyon izleyiciyle Netflix'in en büyük canlı yayın etkinliği oldu.

Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre, boks mücadelesi dünya genelinde 60 milyon hanelik bir izleyici sayısına ulaştı. Bu rakam, platformun geçtiğimiz yılbaşı ve daha öncesinde düzenlediği etkiinliklerde ulaştığı izlenmelerden bir hayli fazla. Aynı zamanda platformun, söz konusu izlenme sayısına etkinlik sırasında bazı altyapı ve çökme sorunları yaşamış olmasına rağmen ulaştığını da belirtmek de fayda var.

Mike Tyson ve Jake Paul mücadelesi ile birlikte önemli bir başarıya imza atan Netflix'in gelecekte bunun gibi global çapta ilgi görecek canlı etkinliklere daha çok ev sahipliği yapması bekleniyor.

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