Mike Tyson ve Jake Paul Boks Maçında Tokatlar Havada Uçtu: Kız Gibi Vuruyor, Onu Geberteceğim!

Merakla beklenen boks müsabakasında Jake Paul ve Mike Tyson sonunda karşı karşıya geldi. Müsabakada unutulmaz anlar yaşandı; Netflix'in çökmesi sebebiyle birçok aksaklık yaşansa da bu maç şüphesiz ki çok konuşulacak.

Türkiye saatiyle 04.00'te başlaması beklenen maç, teknik aksaklıklar nedeniyle saat 08.00'de başlayabildi. 8 raunt üzerinden gerçekleştirilen mücadelede kazanan isim, geceye damgasını vurdu.

Gülen Taraf Jake Paul Oldu

8 raundun sonunda galibiyet, Jake Paul’un oldu. Maçın hakem puanlamalarına göre Paul, Tyson’ı 78-74 üstünlükle yenerek zorlu mücadeleden zaferle ayrıldı. Özellikle altıncı raunt, maçın kaderini belirleyen en kritik anlardan biriydi.

Puanlamalar şu şekilde:

İlk Raunt:

Tyson: 10 - Paul: 9

Toplam: Tyson: 10 - Paul: 9

İkinci Raunt:

Tyson: 10 - Paul: 9

Toplam: Tyson: 20 - Paul: 18

Üçüncü Raunt:

Paul: 10 - Tyson: 9

Toplam: Tyson: 29 - Paul: 28

Dördüncü Raunt:

Paul: 10 - Tyson: 9

Toplam: Tyson: 38 - Paul: 38

Beşinci Raunt:

Paul: 10 - Tyson: 9

Toplam: Tyson: 47 - Paul: 48

Altıncı Raunt:

Paul: 10 - Tyson: 9

Toplam: Tyson: 56 - Paul: 58

Maçın Ödülü 80 Milyon Dolardı

Büyük çekişmeye sahne olan bu karşılaşmada toplam ödül havuzu tam 80 milyon dolar olarak açıklandı. Jake Paul’un galibiyetiyle 40 milyon dolarlık ödülün sahibi olduğu tahmin ediliyor. Paul, maç öncesinde yaptığı açıklamada, "Bir efsaneyi yenmek ve bu büyük ödülü kazanmak için buradayım" diyerek müsabakanın paradan daha önemli olduğunu vurgulamıştı.

Damga Vuran Tokat Olayı: Müsabaka Öncesi Sinirler Gerildi

Maçın hiç şüphesiz en çok konuşulacak anı Mike Tyson'ın Jake Paul'a attığı tokattı. Olay sonrası birçok basın kuruluşuna açıklama yapan Tyson, tokadın sebebinin Paul’un kendisine karşı kasıtlı bir hareket yapmış olabileceği düşüncesi olduğunu söyledi. Tyson olayı şöyle anlattı:

Çorabımla duruyordum, onun ayağında ayakkabı vardı. Ayağıma bastı çünkü o tam bir a---oğlu. İlk başta kaza olduğunu düşündüm ama şimdi bilerek yaptığını düşünüyorum. Çok acı çektim ve karşılık vermek zorunda kaldım.

Jake Paul ise olay sonrası çok sinirlendi ve iki boksör arasındaki gerilim büyüdü. Güvenlikler boksörleri güç bela ayırdıktan sonra Paul şöyle konuştu:

Ona haddini bildireceğim! Vurdu ama kız gibi vurdu! Bu artık kişisel. O ölmeli!

Olaylı maç Paul'un galibiyetiyle son bulurken sosyal medya ikilinin gerginliğini çoktan viral hale getirdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Mike Tyson'ın yaptığı hareket doğru mu? Jake Paul kasıtlı olarak mı ayağına bastı? Yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın.