Rekabet Kurumu Onay Verdi: Obilet Ünlü Fransız Şirkete Satıldı!

Uzun yıllardır ülkemizde aktif olarak faaliyet gösteren yerli uçak ve otobüs bilet satış platformu Obilet, kısa bir süre önce satıldı. Şirketin çoğunluk hisseleri, Ünlü BlaBlaCar uygulamasının çatı firması Fransız Comuta SA'ya satıldı. Detaylar haberde.

Obilet, Artık Fransa Merkezli BlaBlaCar'ın Bünyesinde Faaliyet Gösterecek!

2012 yılından bu yana oldukça büyük bir kitleye hizmet veren Obilet ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yerli otobüs ve uçak bilet satış platformu, kısa bir süre önce Fransa merkezli BlaBlaCar uygulamasının çatı firması Comuta SA'ya satıldı. Rekabet Kurumu'nun kısa bir süre önce onayladığı satış sonucunda Obilet'in çoğunluk hisseleri söz konusu şirkete devredildi.

Aktarılanlara göre Fransız Comuta SA şirketi ile Obilet, platformun satışına yönelik anlaşmayı aslında temmuz ayında tamamlamıştı. İkili son olarak, Rekabet Kurumu tarafından verilecek onay için beklemedeydi. Ek olarak Haziran 2024 tarihinde Obilet ve BlaBlaCar arasında gerçekleşen bir fon anlaşmasının söz konusu satış işlemi için gerçekleştirildiği de kısa bir süre önce gün yüzüne çıktı.

2012 yılında otobüs bileti satışı için kurulan Obilet, 2017 yılından bu yana uçak bileti, 2021 yılından itibaren feribot bileti ve 2022 yılı itibariyle otel ve araç kiralama hizmeti sunuyor. 2021 yılında Biletall hizmetini satın alarak Türkiye’de en büyük bilet platformu haline gelen Obilet'in, yeni anlaşma ile birlikte ülkemizdeki faaliyetlerine devam ederken, yurt dışında da adından söz ettirmesi beklleniyor.

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