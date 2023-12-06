Milli Eğitim Bakanlığı Sınıf Annesi Uygulamasını Yasakladı!

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim dışında kalan uygulamalara ilişkin endişelerini gerekçe göstererek okullarda "sınıf annesi" uygulamasının kullanılmasını yasakladı.

Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili olarak 81 ilin tamamına bir yazı gönderdi. Yazıda, "sınıf annesi" olarak hareket ederek velilerden ücret toplayan, öğretim materyalleri için para talep eden ve zaman zaman derslere müdahale ettiği iddia edilen kişiler hakkında şikayetler alındığı belirtildi.

Yazıda ayrıca öğretmen olmayan kişiler tarafından yapılan bu tür müdahalelerin eğitim kalitesini bozduğu ve pedagojik ilkelere aykırı olduğu vurgulandı.

81 İldeki Valiliklere Yasağa Dair Yazı Gönderildi

Valiliklere, mevzuatta yer almayan sınıf annesi ve benzeri isimler altındaki uygulamalara izin verilmemesi talimatı verilirken, okullar da bu konuda uyarıldı.

Okula uyum ve yemek saatlerinde yıllardır çocuklara yardımcı olan sınıf anneleri, aynı zamanda velilerle irtibat kurarak bir nevi yarı sekreterlik görevi de üstleniyordu. Bazı veliler ve öğretmenler bu uygulamayı desteklerken, diğerleri öğretmenleri engellediği ve Öğretmenler Günü hediyeleri için büyük meblağlar toplamak gibi mali usulsüzlükleri teşvik ettiği gerekçesiyle eleştirmişlerdi.

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