Milli Muharip Uçak’ın Adı Belli Oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla beraber Milli Muharip Uçak’ın (MMU) adı belli oldu. Peki, MMU'nun ismi ne oldu? Açıklamaya dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Milli Muharip Uçak’ın Adı Açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Ankara’da düzenlenen İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda önemli bir açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada Milli Muharip Uçak'ın isminin "KAAN" olduğunu açıkladı.

TRT Haber'deki habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son aylarda savunma sanayiinde büyük gururlar yaşadık. Altay Tankı, TCG Anadolu, Gökbey, insansız hava aracından torpido atılması var" şeklinde konuştu ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Artık havada, uzayda, karada her alanda varız. Bugün projelerimizin yeni safhasıyla milletimizin karşısındayız. Yarın yenilerini göreceğiz."

Hürriyet'teki habere göre Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Sıradaki hamlemiz yer koşulları ve testleri sonrası uçuş. Uçuşu da mümkün olduğu kadar emniyetli şekilde yapmak için hazırlıklar bütün gücüyle devam edecek" ifadelerini kullandı ve şu şekilde devam etti: