Yerli Savaş Uçağı KAAN'ın İkinci Prototipi ilk Kez Görüntülendi

Türkiye'nin savunma sanayisine yaptığı yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Örneğin size yakın zamanda Baykar'ın Piaggio Aerospace isimli ünlü İtalyan uçak üretim şirketini satın aldığından bahsetmiştik. Şimdi ise TUSAŞ'ın 5. nesil bir savaş uçağı üretme hedefiyle üzerinde çalıştığı Milli Muharip Uçak KAAN'ın ikinci prototipi ilk kez görüntülendi.

Milli Muharip Uçak KAAN'ın İkinci Prototipi ilk Kez Görüntülendi

2028 yılında Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine girmesi planlanan KAAN'ın ikinci prototipi Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün düzenlediği bir basın toplantısında görüntülendi. Türk Savunma Sanayii için 2024 karnesi ve 2025 hedflerinin bahsedildiği toplantıda KAAN'ın yeni prototiğinin görüntülerine de yer verildi.

Planlarda bir değişiklik olmadığının da altını çizen Görgün, "KAAN'ı 2028’de teslim edeceğiz. 2030'lu yıllarda da yerli motorla kullanılıyor olacak" dedi. Elbette ki bu noktada kafanız karışabilir ve "KAAN zaten uçmamış mıydı?" sorusunu sorabilirsiniz. Evet, KAAN, ilk uçuşunu 21 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirmişti.

İster basit bir mobilya üretin isterseniz de milyar dolar değerinde 5. nesil bir savaş uçağı, ürettiğiniz ilk ürün daima beklentileri karşılamayabilir. Ya da geliştirme sürecinde bir şeyleri değiştirmek ve daha iyi yapmak isteyebilirsiniz. Bu nedenle seri üretim öncesi pek çok prototip geliştirilir.

KAAN ise bir aksilik yaşanmazsa toplamda altı prototipten oluşacak. Tıpkı ikinci prototipin ilk prototipten elde edilen verilerle geliştirilip iyileştirildiği gibi her biri bir öncekinden daha iyi olacak. 2028'de ise final aşamasına geçilerek seri üretim başlayacak.