Milli Muharip Uçak'ın Prototipinin İlk Görüntüleri Paylaşıldı
Milli Muharip Uçak'ın prototipine ait görüntüler yayımlandı. Etkileyici bir görünüme sahip olan Milli Muharip Uçak'a dair önemli bilgiler de paylaşıldı.
Kritik bir aşamayı daha geride bırakan Milli Muharip Uçak'ın prototipinin ilk görüntüleri yayımlandı. T. C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, etkileyici bir görünüme sahip olan uçağa dair oldukça önemli bilgiler de paylaştı. Gelişmeye dair detaylar haberimizde.
Milli Muharip Uçak'ın Görüntüleri Yayımlandı
Milli Muharip Uçak'a dair oldukça önemli bir gelişme yaşandı. T. C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak'ın prototipine dair ilk görüntüleri internet üzerinden paylaştı.
İsmail Demir ayrıca söz konusu uçak ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Milli Muharip Uçak'ın son montaj hattına girdiğini belirten Demir, böylelikle kritik bir aşamanın daha geride bırakıldığını duyurdu.
2023 hedefleri doğrultusunda Milli Muharip Uçak'ı ilmek ilmek örerek montajını tamamlayıp hangardan çıkaracaklarını söyleyen demir, emeği geçen herkesi tebrik ettiğini ifade etti. Demir ayrıca bir video da paylaştı.
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Soğuk savaş yıllarında Amerika ve Sovyetler Birliği arasında birçok yarış bulunuyordu. Sovyetler her şeyin ilkini başarmaya en büyük icatlar yapmayı gerçekleştiriyor ve çoğu yapıtlarını gizli tutuyordu.
Demir tarafından yayımlanan videonun görüntülenme sayısı kısa sürede 49 bini aştı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan 1 dakika 17 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.
2️⃣ Hep söylüyoruz. Bu iş gönül işi! Yüreğimizi ve aklımızı birleştirip bu Kızıl Elma yolculuğunda başarıya ulaşacağız.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) November 23, 2022
Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan liderliğinde Türkiye Yüzyılını hep beraber inşa edeceğiz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. #İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/7ZXLMk2dns
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