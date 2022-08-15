Soğuk savaş yıllarında Amerika ve Sovyetler Birliği arasında birçok yarış bulunuyordu. Sovyetler her şeyin ilkini başarmaya en büyük icatlar yapmayı gerçekleştiriyor ve çoğu yapıtlarını gizli tutuyordu. Devasa boyutlarda icatlardan biri de dünyanın en büyük uçağı Antonov An-225’di. Normal yolcu uçakları ve kargo uçaklarından çok daha büyük bir boyuttadır.

Antonov An-225, Amerika ve Sovyetler arasındaki uzay savaşında kullanılacak Buran uzay mekiğini taşımak için üretilmiştir. 1988 Yılında gökyüzüne kavuşan dünyanın en büyük uçağı, Sovyetler birliğinde günümüzün Ukrayna topraklarında üretilmiştir. Ancak yakın tarihte 2022 yılında Ukrayna-Rusya savaşı sonrası Rusya tarafından bombalanmış ve kullanılmaz hale gelmiştir. Peki Antonov An-225'in özellikleri neler? Gelin birlikte bakalım.

Antonov An-225 Mriya Özellikleri Neler?

6 Motoru bulunan Antonov An-225, 84 metre uzunluğa sahip, bu dünyanın en büyük geniş yolcu uçağı Airbus A380’e kıyasla 11 metre daha uzunluğa sahip olduğunu gösteriyor. 88 Metre kanat uzunluğuna sahip olan Antonov, 200-250 milyon dolara üretilmiştir. Antonov An-225 Mriya’nın Türkçe; "Hayal" anlamına gelmektedir.

Antonov An-225 Mriya, birçok defa Türkiye üzerine iniş yapmış ve kimi zaman yakıt almak için kimi zaman büyük taşıtları Türkiye’ye getirmek için kullanılmıştır. Dünya üzerinde birçok noktaya uçan uçak 1500 yolcu kapasitesine sahiptir hiç yolcu taşımasa dahi dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380’e göre çok daha fazla kapasiteye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki Airbus A380 sadece 853 yolcu taşıyabiliyor. Antonov'un kendisinden önce Antonov modelleri de üretilmişti. Ancak Buran uzay mekiğini taşımanın bir çözümü olmalı ve eski Antonov modelleri 4 motorlu ve birçok nedenden dolayı Buran uzay mekiğini taşıyamayacaktı. Sovyet mühendisler buna çözüm olarak 640 ton ağırlığına sahip 15 bin 400 km yol kat eden bir uçak üretmiştir.

Yukarıda bulunan fotoğrafta Antonov An-225’in diğer uçaklarla kıyaslamasına ait bir görseli bulabilirsiniz.

Bu uçaktan sadece 1 defa üretildiğini de hatırlatmakta fayda var. 2022 Yılında Rusya-Ukrayna savaşı sırasında bombalanan uçak, kullanılmaz hale gelmiş ve tekrar tamir edilmesi 3 milyar doları bulacağı için tarihin karanlık sularına gömülmüştür. Şunu belirtmek isteriz ki Rusya’nın savaşta uçağı bilerek bombalayıp bombalamadığı kesin bir şey değil. Çünkü Rusya savaşta havalimanları gibi birçok ulaşım sağlanan yerleri bombalıyordu.

Yukarıdaki fotoğrafta Antonov An-225 uçağının bombalanmış halini görebilirsiniz.

Bu içeriğimizde dünyanın en büyük uçağı Antonov An-225’in özelliklerine değindik. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz, sizce Antonov gibi uçaklar tekrar üretilir mi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.