Milli Savunma Bakanlığı Duyurdu: Uzay Komutanlığı Kurulacak!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde kurulacak olan Uzay Komutanlığı çalışmalarının resmen başladığını duyurdu. Hava ve Uzay Gücü Geliştirme Merkezi Komutanı Albay Gökhan Gürakar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Uzay Komutanlığı, NATO gözetiminde yapılan uzay çalışmalarına uyum sağlamak, Türkiye’nin sivil uzay makamları ile askerî uzay faaliyetlerinin koordinasyonunun sağlanması amacıyla kurulacak.

1 yıl içinde faaliyetlerine başlayacağı ve presonel görevlendirmesi yapılacağı söylenen Uzay Komutanlığı, ilk aşamada alay seviyesine, sonrasında ise tugay ve tümen seviyesine yükseltilecek.

Planlarını hazırlayarak MSB'ye sunduklarını söyleyen Hava ve Uzay Gücü Geliştirme Merkezi Komutanı Albay Gökhan Gürakar, gençlere seslenerek şunları söyledi:

"2024, 2033 OYTEP, 10 Yıllık Temin Tedarik Planının içindeki insan gücü planında personel planlamasını yapmış bulunuyoruz. Tekliflerimizi yaptık. 2024-2043 Türk Silahlı Kuvvetleri stratejik hedef planında da bunlar mevcut. Bu teklifler değerlendiriliyor. Gerçekleştiğinde Uzay Komutanlığı’nı biz de kurmuş olacağız. Uzay komutanlığıyla ilgili çalışmalarımıza baktığımızda da bunun için bölgedeki gelişmeleri; etrafımızda ne oluyor ne bitiyor onları inceledik, NATO’yu inceledik. Özellikle bölgesinde lider ve hâkimiyet sahamızda etkin bir hava kuvveti olmak için ademi merkeziyet bir yapıyı öngördük. Tek merkezden yönetilmesi gerektiğine karar verdik. Bu kapsamda planlarımızı hazırladık ve MSB’ye sunduk.

Uzay Komutanlığını kurmayı planlıyoruz. Takiben tugay ve tümen seviyesine bir geçiş var. İnsan büyük bir kaynak. Bu kapsamda Avrupa'ya gitmiş gelmiş NATO projelerinde çalışmış personelimiz zaten mevcut, bunları kullanacağız. Yeterli gelmemesi durumunda da gerekli revizeleri yapmayı planlıyoruz. Bu kapsamda da önümüzdeki yıllarda büyüyecek Uzay Komutanlığı’ın planını da MSB Personel Temin kapsamında tedarik etmeyi düşünüyoruz. Kıymetli gençleri aramıza bekliyoruz.”