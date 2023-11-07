Türkiye'nin İlk Uzay Aracının Fırlatma Tarihi Belli Oldu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve yerel kurumların iş birliğiyle oluşturulan 10 yıllık bir girişim olan Milli Uzay Programı kapsamında ilk Ay görevini 2026 yılında başlatmaya hazırlanıyor.

Görev iki aşamaya ayrılmış durumda. Ay yörüngesinde keşif ve yüzey temasına odaklanan AYAP-1 ve Ay'a bir keşif aracı indirmeyi amaçlayan AYAP-2.

Proje, Dünya'dan Ay yörüngesine ulaşacak, veri toplayacak ve Ay yüzeyi ile temas kuracak bir uzay aracının geliştirilmesini içerecek ve ülkemizin sistem geliştirme ve görev operasyonlarındaki uluslararası itibarını artıracak.

Türkiye'nin İlk Uzay Aracı 2026'da Ay'a Fırlatılacak

Ayrıca Ay yörüngesinde operasyon ve yumuşak iniş için bir uzay aracı geliştirmesi de planlanıyor. Proje, yerli olarak geliştirilen bir Hibrit İtki Sistemi kullanmayı ve su kaynağı, mini manyetosfer oluşumları, yüzey bileşenleri, sıcaklık ve radyasyon bilgileri gibi yüksek çözünürlüklü Ay yüzeyi verileri elde etmeyi amaçlamakta.

Ülkemizde derin uzay araştırmalarının kapısını açacak olan bu misyonun, gençler arasında uzay bilimi ve teknolojisine ilgi uyandırması bekleniyor. Proje şu anda "Sistem Seviyesi Tasarım Aşaması"nı tamamlamış olup, ekipman ve modül/bileşen geliştirme için "Detaylı Tasarım Aşaması"na geçiş hazırlığında.

Tüm testler başarıyla sonuçlandıktan sonra uçuş modelleri üretilerek uzay aracına entegre sürecine geçilecek. Tüm süreçlerin 2026 yılına kadar tamamlanması ve aracın aynı yıl fırlatılması planlanıyor.

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