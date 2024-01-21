Milli Uzay Programı'nda Büyük Adım: Türkiye, 2026'da Ay'a Gitmeyi Planlıyor!

Türk astronot Alper Gezeravcı'nın liderliğindeki uzay seyahati, Türkiye'nin uzaydaki hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Ülkenin son hedefi olan "Ay Projesi" çerçevesinde, Ay'a iniş yapacak uzay araçlarının geliştirilme çalışmaları hızla devam ediyor ve projenin ilk aşamasının 2026'da tamamlanması planlanıyor.

Alper Gezeravcı'nın SpaceX'e ait uzay aracı, 19 Ocak'ta Türkiye saatiyle 00.49'da ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Nefes, Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gerçekleştireceği yolculuğun yaklaşık 36 saat süreceğini belirterek, TÜBİTAK Uzay olarak gururla yer aldıkları bu önemli projede bir adım daha atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Uzay ve Havacılık Teknolojileri Başkanı (UHTB) Serdar Nefes, Türkiye'nin uzay araştırmalarındaki güncel projeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Nefes, Milli Uzay Programı'nın en önemli hedeflerinden birinin, gerçekleştirilecek ilk insanlı uzay misyonu olduğunu belirtti.

Ayrıca Nefes, Milli Uzay Programı'nın bir diğer önemli hedefinin de Ay Misyonu olduğunu vurgulayarak, "2026'da ilk aşamayı tamamlayarak Ay'a ilk uzay aracını göndermeyi planlıyoruz. Uzun soluklu bir proje olan Ay Araştırma Programı'nda, Ay'da analiz yapacak araçlar geliştirmeyi planlıyoruz.

Tasarım ve geliştirme süreci TÜBİTAK Uzay tarafından üstlenilen uzay aracı, platform modülü ve itki modülü olmak üzere iki ayrı modülden meydana geliyor.

Tasarım aşamaları devam ediyor ve derin uzay çalışmalarımızla ilgili daha kapsamlı faaliyetlerimiz de bulunuyor. Geçmişte geliştirdiğimiz gözlem ve haberleşme uydularından elde ettiğimiz bilgi ve tecrübeleri Ay Projesi'ne taşıyoruz dedi.

Nefes, yerli haberleşme ve gözlem uydularının üretimine devam ettiklerini belirterek, "Geçmişte 5 gözlem uydusu geliştirdik ve yenilerini şu anda geliştirmeye devam ediyoruz. Alper Gezeravcı adlı yeni uydumuzun fırlatılması için hazırlıklar son aşamaya geldi, 6 ay içinde fırlatmayı gerçekleştireceğiz" diye ekledi.