Dünyanın En Zengin 10 İnsanı 2025'te Servetlerine 550 Milyar Dolar Kattı

2025, pek çoğumuz için zorlu bir yıl oldu. Ekonomik sorunlar, yapay zeka ile değişen dünya ve benzeri daha pek çok problem hayatımızı derinden etkiledi. Ancak bunu herkes için söylemek zor. Örneğin Elon Musk gibi milyarderler harika bir yıl geçirdi. Öyle ki servertleri, 2025'te 550 milyar dolar arttı.

Milyarder CEO'lar 2025'te Servetlerine Servet Kattı

Yapay zeka endüstrisindeki hızlı yükseliş teknoloji devlerinin liderlerine yaradı. Tesla CEO'su Elon Musk, Nvidia CEO'su Jenden Huang ve Oracle CEO'su Larry Ellison gibi isimlerin de aralarında bulunduğu on milyarder, kişisel servetlerine toplam 550 milyar dolar üzerinde para ekledi.

Elon Musk (Tesla, SpaceX): 754 milyar dolar Larry Page (Alphabet/Google): 270 milyar dolar Sergey Brin (Alphabet/Google): 251 milyar dolar Larry Ellison (Oracle): 250,3 milyar dolar Jeff Bezos (Amazon): 235 milyar dolar Mark Zuckerberg (Meta): 228 milyar dolar Jensen Huang (Nvidia): 159,5 milyar dolar Steve Ballmer (Microsoft, eski CEO): 145 milyar dolar Bill Gates (Microsoft, kurucu): 104 milyar dolar Michael Dell (Dell Technologies): 100 milyar $

Listenin zirvesindeki isim kimseyi şaşırtmayacak bir şekilde Elon Musk oldu. Tesla, SpaceX, X, xAI ve daha pek çok farklı şirketin başında olan başarılı isim Aralık 2025'te 754 milyar dolar servetle dünyanın açık ara en zengin isanı. Ayrıca kendisinin dünyanın ilk trilyoneri olmasına da oldukça "az" bir meblağ kaldı.

Servetine servet ekleyen milyarderler listesinin ikinci sırasında ise Oracle kurucusu Larry Ellison var. Finans tekolojilerine yaptıkları yatırımlar ve sundukları altyapılarla uzun yıllardır varlığını sessizce sürdüren Oracle, yapay zekanın yükselişi ile adeta parladı.

Şirketin kurucusu Larry Elison ise bunun karşılığını aldı. Ellison, geçtiğimiz yıl içerisinde servetine 140 milyar dolar katan başarılı iş insanı adını en zenginler listesine eklemeyi başardı. Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin de bu yıl içerisinde 105 milyar daha zengin hale geldi.

Zenginler servetlerine servet katarken dünyanın geri kalanı için işler kötüye gitti. Yapay zeka özellikle iş gücünde azalmalara neden olurken, sosyal medya ve YouTube gibi platformlardaki etkisiyle adeta yaşam kalitemizi düşürdü.

Ayrıca veri merkezlerinin ihtiyacını karşılamak için agresif atılımlar yapan CEO'lar bir RAM ve SSD krizine, artan elektronik maliyetlerine, çevre kirliliğine ve elektrik faturalarında artışa mal oldu.