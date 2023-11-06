Milyarlarca Dolarlık Hazineyle Batan Savaş Gemisi, 300 Yıl Sonra Karaya Çıkarılacak!

Çok uzun süredir batık olan savaş gemisi San José, bir süredir Kolombiyalı deniz yetkilileri tarafından gözlemleniyor. Yeni gelen habere göre Kolombiya Kültür Bakanı Juan David Correa, içinde milyarlarca dolarlık hazine yatan savaş gemisini 300 yıl sonra karaya çıkarmak için talimat verdi.

20 Milyar Dolarlık Hazine!

San José kalyonu, içinde altın, gümüş ve zümrüt dolu bir hazineyle birlikte İspanya Kralı V. Philip'i İspanyol sarayına doğru taşırken İngiliz donanması tarafından vuruldu. 8 Haziran 1708 yılında İspanya Veraset Savaşı'nda İngiliz gemileriyle yapılan muharebede 600 kişi gemiyle birlikte battı.

2015 yılında keşfedilen savaş gemisi "insanlık tarihinin en büyük olmasa bile, batık mirasın en büyük buluntularından biri" olarak nitelendirildi. İçinde yatan milyarlarca dolarlık hazineden dolayı batığın mülkiyeti konusunda İspanya ve Kolombiya hak iddia ediyor.

Yeni gelen habere göre ise Kolombiya Kültür Bakanı Juan David Correa, 4 ila 20 milyar dolarlık bir değere sahip olduğu tahmin edilen savaş gemisini 2026'da görev süresi sona ermeden karaya çıkarmak istiyor. Bunun için talimat verdiği söyleniyor.

Hatta San Jose'nin kalıntılarının bir müzede sergilenmeden önce incelenip temizlenebilmesi için bir laboratuvar kurmak istediği biliniyor. Yıllardır tam yerinin neresi olduğunun ve içindek hazinenin değerinin tartışıldığı gemi, 300 yıl sonra karaya çıkarılabilir.

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