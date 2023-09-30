OceanGate'in Titan Denizaltısının Başından Geçenler Filme Dönüşüyor!

18 Haziran 2023'te batık gemi Titanik'i görmek için Atlantik Okyanusu'na dalış yapan OceanGate Titan denizaltısı, ne yazık ki bir daha suyun üstüne çıkamadı. Hafızalarımıza kazınan trajik olayla ilgili birçok teori öne sürüldü.

5 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan olaydan geriye yalnızca dalış görüntüleri kaldı. Yeni gelen habere göre OceanGate Titan denizaltısının başından geçenler bir filmde hayat bulacak.

Tüm Süreç Anlatılacak!

OceanGate Titan denizaltısının hikâyesini anlatacak filmin isminin "Salvaged" olacağı söylendi. Filmin senaryosu Justin MacGregor ve Jonathan Keasey tarafından yazılacak.

Filmin yönetmenliğini Avatar filminden tanıtığımız James Cameron yapacaktı ancak gelen saldırı boyurundaki eleştiriler sebebiyle kendisi bu işte asla bulunmayacağını söyledi.

Ortak yazar Jonathan Keasey ise projenin içinde oldukları için gelen eleştirilere "Dünyanın her zaman gerçeği bilmeye hakkı vardır." diyerek karşı çıktı. Tüm eleştirilere rağmen çekilmesi beklenen film, Titan trajedisi hakkında geliştirilen ilk uzun metrajlı film olacak.

Filmde OceanGate Titan denizaltısının dalış öncesi, sırası ve sonrasındaki süreci anlatılacak. Böylece neredeyse her şey seyircilere gösterilecek.

OceanGate Titan denizaltısı, içindeki beş kişilik mürettebatıyla birlikte yüzeyle temasını kaybedip patlamasının ardından, uluslararası medyada günlerce konuşuldu.

Yaşanan bu acı olayın yakında bir filminin çıkacak olması gündemi tekrar hareketlendirecek gibi görünüyor.

Peki siz OceanGate Titan denizaltısının filmini izler misiniz? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki yorum bölümünden paylaşabilirsiniz.