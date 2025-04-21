Bu Proje Minecraft Oyuncularının Tam 5 Yılını Aldı

Minecraft'ta ev yapmak tamam da, koca bir şehri sıfırdan inşa etmek ne kadar sürer tahmin edebilir misiniz? Bir grup oyuncu bu sorunun cevabını fazlasıyla ciddiye almış. İngiltere'yi baştan sona yeniden inşa etmeye çalışan bir ekip, son beş yıldır özellikle Londra'yı birebir kopyalıyor.

2020 yılında başlayan bu çaba, tamamen gönüllülerin emeğiyle ilerliyor. Ekip projeye bugüne dek toplamda yaklaşık 15 bin saat harcamış.

Dijital Tarih ve Mimari Bir Arada

Build the Earth adlı uluslararası bir Minecraft topluluğu şimdilerde oyuncuları kendi şehirlerini ya da önemsedikleri yerleri oyun içinde modellemeye teşvik ediyor. Böylece sadece boş vakit geçirmekten öte, dijital tarih ve mimari meraklılarının buluştuğu dev bir alan haline gelmiş durumda.

Kimi zaman haritalarla, kimi zaman uydu görüntüleriyle çalışan hedefin ilk baştaki hedefi tüm dünyayı Minecraft'ta yeniden yaratmaktı ama zamanla bu fikir daha yerel ve anlamlı alanlara yönelmiş.

Minecraft Londra Haritası

Oyuncular sadece genel görünümü değil; Buckingham Sarayı, Parlamento Binası gibi ikonik yapıları da en ince ayrıntısına kadar inşa etmiş. Öyle ki bazı gönüllüler, modellemeleri daha doğru yapabilmek için belediyelerin imar planlarını incelemiş, hatta doğrudan kurumlarla iletişime geçmiş ve ortaya şu görüntüler çıkmış: