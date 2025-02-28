Merakla Beklenen Minecraft Filminin Yeni Fragmanı Yayınlandı

Duyurulduğu günden beri merakla beklenmeye başlanan Minecraft filminin yeni fragmanı izleyiciler ile buluştu. Çok sayıda kişi tarafından beğenilen fragman, heyecan seviyesini artırmayı başardı. Peki, Minecraft filmi ne zaman çıkacak?

Minecraft Filminin Yeni Fragmanına Yoğun İlgi Gösterildi

Warner Bros.'un resmî YouTube kanalı üzerinden yayınlanan fragman kısa sürede 2 milyon 123 bin görüntülenmeye ulaştı. 122 bin beğeni alan videoya 12 bini aşkın yorum yapıldı. Video, filmin neler sunacağı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.

Minecraft Filmi Türkçe Dublaj Fragman

Minecraft Filmi Oyuncuları

Jennifer Coolidge

Kate McKinnon

Jason Momoa

Emma Myers

Jack Black

Jemaine Clement

Danielle Brooks

Sebastian Hansen

Filmde Jason Momoa "Garett Garrison" karakterini, Emma Myers "Natalie" karakterini, Jack Black "Steve" karakterini, Danielle Brooks "Dawn" karakterini, Sebastian Hansen ise "Henry" karakterini canlandıracak.

Minecraft Filmi Çıkış Tarihi

Oyundan uyarlanan Minecraft filmi 4 Nisan 2025 tarihinde vizyona girecek. Filmin yönetmenliğini Jared Hess üstlendi. Senaristler arasında ise Chris Bowman, Chris Galletta ve Gavin James yer alıyor.