Artık Minecraft İçerisinde Minecraft Oynamak Mümkün!

Dünyanın en çok oynanan oyunu olma unvanını uzun süredir koruyan Minecraft, 13 yıllık tarihinde birbirinden inanılmaz olaylara şahitlik etti. Sandbox türündeki oyunda tüm yaratıcılığını konuşturan oyuncular; gökdelenler, şehirler hatta ve hatta devasa bir dünya haritası yarattı. Tam Minecraft'ta daha şaşırtıcı şeyler göremeyiz derken yeni ortaya çıkan bir proje yeniden herkesi şaşırtmayı başardı. Artık Minecraft içerisinde Minecraft oynamak mümkün!

Daha öncesinde oyunların içerisine easter egg olarak oyunun kendisinin veya seriden eski oyunların oynanabildiği örnekler görmüştük. Fakat bu seferki bambaşka! Elektrik iletimine çok benzeyen Redstone sistemini kullanan bir oyuncu ekibi Minecraft içerisinde RAM, bellek, ekran kartı ve işlemci yaparak bir sanal bilgisayar üretti. Gayet güçlü olan bu bilgisayarda Minecraft oynamak mümkün.

İşte Minecraft İçerisinde Minecraft Oynatan Sanal Bilgisayar!

Nasıl Oluyor da Minecraft'ta Sanal Bilgisayar Yapılabiliyor?

Minecraft'ın yaratıcılığı esas alan yapısı sebebiyle oyun içinde muazzam işlere şahit olmak artık o kadar da bizi şaşırtmıyor. Fakat bir sanal bilgisayar bambaşka bir konu. Kafaları karıştıran böyle bir proje akıllarda birçok soru doğmasına sebep oluyor. Nasıl olur da bir oyun içerisinde bilgisayar üretilebilir?

2013 yılında Minecraft'ta eklenen Redstone sistemi, oyunculara basit görevleri otomatikleştirme imkanı veriyordu. Oyun içerisinde bulunan madenlerden biri olan ve elektrik baz alınarak oluşturuan Redstone madenlerini kullanan oyuncular; kapı açmak, tuzak yapmak, asansör yapmak gibi basit görevleri otomatikleştirebiliyordu.

Basit görevlerin dışında Redstone sisteminin direkt olarak elektrikle benzer bir mantığa sahip olması, birçok mühendisin kafasında parıltılar doğurdu. Mantık kapılarını Minecraft Redstone sistemine uygulayan oyuncular, bilgisayar biliminin temel öğretilerini kullanarak ilkel düzeyde işlemci üretmeye başladılar. Yıllar içerisinde gelişen bu Minecraft sanal bilgisayar projeleri sonuç olarak bazı insanların üniversite bitirme projesine dahi dönüştü ve bilimsel bir hal aldı.

Apollo 11 Bilgisayarına Rakip!

Geçtiğimiz yıl bir grup Redstone yaratıcısı tarafından yapılan Chungus 2 adlı sanal bilgisayar, 1Hz işlem hızına ulaşarak Minecraft sanal bilgisayarları ayrı bir seviyeye taşımıştı. Chungus 2 ile yılan oyunu da dahil olmak üzere pek çok komplike işlem yapılabiliyordu. Hayranların uzun süren isteklerini kırmayan ekip, Chungus 2 bilgisayarını Minecraft oynanabilecek şekilde modifiye etti. Bunu sağlamak için öncelikle bir ekran kartı eklendi, RAM ve ROM tarafında geliştirmeler yapıldı. 1Hz hızında işlemci, 6 KB ekran kartı, 256 bayt RAM, 4 KB belleğe sahip olan yeni bilgisayar ve kodlamalar neticesinde Minecraft, üç boyutlu olarak 96x64 piksel genişliğindeki ekrana yansıtılabildi. Yaratılan Minecraft içerisinde blokları kırmak, ağaç kesmek, bir ev yapmak ve elma toplamak dahi mümkün. Chungus 2, birçok konuda insanlığı Ay'a götüren Apollo 11'in sahip olduğu bilgisayarın donanımlarına yakın seviyede olmasının yanında o bilgisayarda bulunmayan ekstra bir ekran kartına da sahip!

Tabii ne yazık ki sanal bilgisayarların işlem gücü kapsamında işler istediğimiz gibi ilerlemiyor. Chungus 2 gibi yıllar süren emek üzerine üretilen bir bilgisayarın üstüne 7 aylık geliştirme süreciyle oluşturulan bu proje, aslında çok yavaş. Ekibin paylaştığı videodaki görüntüler tam 2 milyon kat daha hızlı akıyor. Yani şu an Minecraft'ı sanal bilgisayarda oynarken basit bir ev yapmak bile haftalar sürüyor. Şimdilik işlem hızı çok düşük olsa da teoride çok daha hızlı bilgisayarların yapılmasıyla Minecraft içinde Minecraft oynamak daha da kolaylaşabilir.