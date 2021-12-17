Minecraft'a Kendi Oyunlarını Çalıştıran 8 Bitlik İşlemci İnşa Edildi

Minecraft'ın 8 bitlik işlemcisi Chungus 2 ile tanıştınız mı? Bir geliştirici Minecraft'ın içine son derece karmaşık, tamamen işlevsel bir işlemci yarattı.

Minecraft çok yönlü olmasına ve birçok malzeme çeşidine sahip olmasına rağmen, işlemci tasarlama fikri daha karmaşık olabilir.

Bilgisayar çipleri o kadar küçük ve karmaşık hale geldi ki, bazen içlerinde gerçek fiziksel prensipler olduğunu anlamak bile zor hale geliyor. Bununla ilgili güzel bir örnek için, Minecraft oyun motorunun içine yerleştirilmiş bir bilgisayar işlemcisinin en son sürümüne bakın.

Minecraft tasarımcısı olan "Sammyuri", Minecraft oyun motorunun içine son derece karmaşık bir bilgisayar işlemcisi olan Chungus 2'yi inşa etmek için yedi ay harcadı.

Bu proje, Minecraft içinde bir bilgisayar işlemcisinin sanal olarak yeniden inşa edildiği ilk sefer değil, ancak Chungus 2 (Hesaplama Devasa Alışılmadık Sayı ve Grafik Birimi), 8 bit hertz saat hızlı bir işlemciyi ve 256 bayt RAM'i tek işlemciyle simüle eden en büyük ve en karmaşık proje olabilir.

Minecraft'ın 8 bitlik işlemcisi: Chungus 2

Minecraft işlemcileri; redstone tozu, meşaleler, tekrarlayıcılar, pistonlar, kollar ve diğer basit makineler gibi malzemelerle gerçek işlemcilerin yapısını makro ölçekte yeniden oluşturmak için oyunun fizik motorunu kullanıyor.

Chungus 2, oyun içi bir 32×32 ekrana ve kontrolöre (blok boyutlu düğmeler, Minecraft oyuncusu tarafından kontrol edilir) bağlandığında; Tetris, Snake ve hatta bir grafik hesap makinesi gibi değiştirilebilir 2D oyunları oynatabiliyor.

Bazı programlar, 1 Hz işlemciyi yeterince hızlı kullanmak için Minecraft sunucusunun yapay olarak hızlandırılmasına ihtiyaç duyuyor.

Proje, ilkelerini anında ve görsel hale getirecek şekilde yaratılmış, eylem halindeki bilgisayar biliminin inanılmaz bir uygulamasıdır. Chungus 2'yi gösteren video yeterince karmaşık, ancak kendiniz kontrol etmek isterseniz, mc.openredstone.org adresinden kendi sunucunuzda indirebilir ve çalıştırabilirsiniz.

Birkaç yıl beklersek, Minecraft'ı çalıştıracak kadar güçlü bir Minecraft işlemcisi alabiliriz ve bu noktada evren büyük ihtimalle kendi kendini yok edecektir. Kişiselleştirilmiş ve karmaşık bir tasarımdan bahsettiğimiz için çok ilginç olurdu çünkü sadece oyun oynamıyorsunuz, aynı zamanda yazılımı çalıştırabilen bir CPU yaratıyorsunuz.