Minecraft Oynayarak Saatte 450 TL Kazanabilirsiniz!

Bildiğiniz üzere Minecraft, son zamanlarda okullar ya da şirketler tarafından da aktif olarak kullanılan bir oyun olarak öne çıkıyor. Eğer Minecraft'taki bahçe işlerinden hoşlanıyorsanız ve vaktinizi sanal peyzaj bahçıvanlığı ile geçirmek isterseniz, saatte 60 dolar kazanmanız mümkün olabilir.

Minecraft Oynayarak Para Kazanın!

Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren ve bahçeler için kulübe ya da benzeri binalar tasarlayan WhatShed, açtığı yeni bir iş ilanı ile dikkatleri üzerine çekti. Şirket tarafından yapılan açıklamada "Bahçe tutkumuzu sanal dünyaya taşımayı düşündük. Bu nedenle WhatShed olarak oyun içi açık dünyalarını iyileştirmek isteyen oyunculara profesyonel tavsiyeler sunabilmek için sanal peyzaj bahçıvanlarından oluşan bir kolektif işe almaya çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı. Peki ama bu ilana başvurabilmek için nelere ihtiyacınız var?

Gerekli Temel Beceriler

Minecraft'ı çok iyi düzeyde bilme.

Güçlü iletişim becerileri.

Yaratıcılık.

Uzaktan çalışmaya uyum sağlama.

Peyzaj bahçeciliğinde geçmiş deneyim. (Zorunlu Değil)

Sorumluluklar

Bir müşterinin mevcut düzenini değerlendirin ve yaratıcı geri bildirimler sağlayın.

Müşterilere bütçeleri doğrultusunda kurulum sağlayın.

Gelecekte yeniden tasarlanması istenirse, birden fazla tasarım oluşturun.

Faydalar

Uzaktan çalışma.

Müşterilerle konuşma ve farklı tarzları deneme konusunda deneyim kazanma şansı.

Minecraft oynayarak para kazanma!

Şirket iş ilanının devamında "Başarılı danışmanlar, işe alındıklarında, saatte 50 sterlinden daha fazla ödeme alacaklar ancak kendi çalışma saatlerini ve dolayısı ile ücretlerini belirleyebilecekler." ifadelerine yer vermiş durumda. Eğer bu ilan dikkatinizi çektiyse, buradaki linkten göz atabilirsiniz. Başvuru yapmak istemeniz durumunda kendinizi tanıtan bir formu doldurmanız gerekiyor. Eğer uygun görülürseniz, geri dönüş alabilirsiniz.

Peki siz bu iş ilanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gelecekte bu ve benzeri iş ilanlarında ciddi bir artış görmemiz mümkün olabilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.