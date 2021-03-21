Minecraft Peyzajcısı Aranan İş İlanına Çocuk İstilası

Minecraft peyzajcı iş ilanına çocuklar başvurdu. Birkaç gün önce bir peyzaj şirketi tarafından açılan ve kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başaran Minecraft ilanı, profesyonel bir sanal peyzajcı arıyordu. Sanal peyzaj işi için saatlik 50 sterlin teklif eden şirketin ilanını çocuklar bastı.

Bir İngiliz şirketi, Minecraft'ta çalışacak sanal peyzaj düzenleme görevlisi aramaya devam ediyor, ancak oyunun demografisini göz önüne almamış gibi görünüyor.

Minecraft peyzajcı iş ilanına çocuklar başvurdu

Minecraft, video oyun endüstrisi tarihindeki en popüler yapımlardan biri olarak rekor kırdı. Oyun hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından beğeniliyor ve oyunculara neredeyse sonsuza yakın sanal dünya yaratmak da dahil olmak üzere istediklerini yapma konusunda özgürlük veriyor. İngiltere'deki bir peyzaj şirketi de bundan yararlanmak istedi, ancak ilana binlerce çocuğun başvurduğu gözlemlendi.

İngiliz şirketin fikri aslında benzersiz: WhatShed adlı marka, profesyonel bahçecilik ve peyzaj tavsiyelerini Minecraft üzerinden sunmak istiyor ve böylece şirket erişimini sanal dünyaya genişletiyor. Pek çok oyuncu, ilana başvurmak için YouTube videolarını izlerken, şirket ise yalnızca tasarım konusunda uzman olan oyunculara güveniyor.

WhatShed'in Minecraft iş ilanıyla ilgili bahsettiği bazı gereklilikler şu şekilde:

Gerekli Temel Beceriler

Minecraft'ı çok iyi düzeyde bilme.

Güçlü iletişim becerileri.

Yaratıcılık.

Uzaktan çalışmaya uyum sağlama.

Peyzaj bahçeciliğinde geçmiş deneyim. (Zorunlu Değil)

WhatShed, saatte 50 sterlin'den başlayan fiyatlarla profesyonel Minecraft oyuncularını işe alacağını belirtiyordu. Ancak şirketin düşünmemiş olabileceği tek bir durum var: Minecraft'taki çocuk oyuncular.

Oyunun iş ilanı, Minecraft deneyimini somut paraya dönüştürmek isteyen yüzlerce çocuğun dikkatini çekti. İş ilanına onlarca yorum eklendi, çocuklar dijital dünyadaki deneyimlerini anlatarak ve ara sıra kimin en iyi peyzaj ustası olduğu konusunda birbirleriyle tartışarak ilgi çekmeyi başardılar.

WhatShed ise yaptığı açıklamada, yalnızca 20 yaş ve üstü başvuru sahiplerini dikkate alacaklarını söyledi. Ancak bu, dünyanın dört bir yanındaki hevesli çocukların yorumlarını durduramadı. Sanal bir dünya için saatte 70 dolardan fazlasını kazanmak çocukları da cezbetmiş gibi görünüyor.

WhatShed, birçok kişinin oyun eğlencesi olarak gördüğü şey için "saatte 50 sterlin'den fazla" teklif ederken, bir süre daha çocuklardan kurtulamayacak gibi. İş ilanına göz atmak isterseniz bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.