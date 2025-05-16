Minecraft'ın Bu Özelliği Getirmesi 15 Yıl Sürdü

Minecraft kuşkusuz oyuncu topluluklarıyla arası en iyi olan yapımlardan biri. Kullanıcılardan aldığı yorumları sık sık değerlendiren geliştirici Mojang, bu geri bildirimleri daha kaliteli bir deneyim sunmak için kullanıyor. Ancak buna rağmen basit bir özelliği Minecraft'a eklemek 15 yıl sürebiliyor.

Minecraft'a 15 Yıl Sonra Eyer Üretim Özelliği Eklendi

Minecraft'ta 15 yıl boyunca pek çok şey inşa ettik ama nedense bir eyer yapamıyorduk. 2010'da oyuna eklenen bu basit ama işlevsel eşya sadece sandıklarda ya da zindanlarda karşımıza çıkıyordu. Oyunun doğası "üretmek" üzerine kurulu olmasına rağmen, bu küçük detay hep garip kaçmıştı. Mojang, yeni güncellemeyle bu absürtlüğe nihayet son verdi.

Oyuncular uzun zamandır bu özelliği bekliyordu ve açıkçası bu kadar gecikmesi bile büyük tartışma konusuydu. Çünkü kale inşa edebilen bir oyuncunun, bir eyer yapamaması gerçekten de pek mantıklı değildi.

Henüz sadece Java Snapshot ve Bedrock beta sürümlerinde test edilen bu güncellemeyle birlikte oyuncular artık 3 deri ve 1 demir külçesi kullanarak kendi eyerlerini üretebilecek. Mojang'ın yaratıcı yazarlarından Cristina Anderca'nın dediğine göre, artık sandıklarda sürpriz eyer aramaya gerek yok; atına "Sağa dön" demek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Eyerler Binekten Çıkarılabiliyor

Eyerlerin çıkarılabilir olması da güncellemenin bir başka güzelliği. İster domuzdan, ister attan makasla çıkarıp envanterinize atın ya da başka bir bineğe takın. Ayrıca üretmek için gereken malzemelerin de basit olması oyuna yeni başlayanlar için güzel bir gelişme. İşin özü, eyer artık craft menüsünde. Gelmesi ise "sadece" 15 yıl sürdü.