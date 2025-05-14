900 Milyon Dolar Gişe Hasılatı Elde Eden Minecraft Erken Pes Etti

Aylardır gündemde olan Minecraft filminin sinema gösterimi yavaş yavaş noktalarken film dijital dünyaya adımını attı. Mojang'ın meşhur bloklu evreninden uyarlanan bu canlı aksiyon filmi vizyona girdiği günden bu yana beklentileri aşarak 900 milyon dolarlık gişe gelirine ulaşmıştı.

A #MinecraftMovie is now available on Digital.



Bring the chicken jockey home and embark on a new adventure without leaving the house: https://t.co/O7RDTu9IXM pic.twitter.com/rJvt4WUBKL — Minecraft (@Minecraft) May 13, 2025

İzleyiciler filmin 1 milyar eşiğine ulaşıp ulaşmayacağını merak ediyordu. Ancak o kadar ilgiye rağmen filmin 1 milyar doları görmesi artık pek olası görünmüyor. Çünkü film artık bazı bölgelerde dijital platformlardan satın alınabilir ya da kiralanabilir hale geldi.

Minecraft Filmi Dijitale Düştü

Henüz sinemalarda gösterime gireli altı hafta bile olmamışken, bazı bölgelerde izleyiciler Minecraft filmini ev konforunda izleme şansı buldu. Film, bu bölgelerde 19 Mayıs Pazartesi günü dijital olarak izlemeye sunulacak. Aslında bu biraz erken oldu ama beklenen bir şeydi zaten. Üstelik ilk etapta sadece satın alma ya da yüksek ücretli kiralama seçenekleriyle ulaşılabilecek.

İlk gösterim döneminde "Chicken Jockey" akımı gibi interneti kasıp kavuran absürt detaylara da ev sahipliği yapan film şimdiden kültleşme yolunda ilerliyor.

Ayrıca Jack Black'in — kendisi Kung Fu Panda'da Po karakterine de hayat verdi — seslendirdiği "Steve's Lava Chicken" şarkısının listelerde yakaladığı başarıya bakınca da filmin bu kadar popüler olmasının arkası gelecek diyebiliriz.