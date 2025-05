900 Milyon Dolar Gişe Hasılatı Elde Eden Minecraft Erken Pes Etti

Aylardır gündemde olan Minecraft filminin sinema gösterimi yavaş yavaş noktalarken film dijital dünyaya adımını attı. Mojang'ın meşhur bloklu evreninden uyarlanan bu canlı aksiyon filmi vizyona girdiği günden bu yana beklentileri aşarak 900 milyon dolarlık gişe gelirine ulaşmıştı.

A #MinecraftMovie is now available on Digital.



Bring the chicken jockey home and embark on a new adventure without leaving the house: https://t.co/O7RDTu9IXM pic.twitter.com/rJvt4WUBKL