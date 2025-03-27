Minecraft'tan Uzun Yıllardır Talep Edilen Özellik Nihayet Geldi

Minecraft'ın bugüne kadar bir duraklatma seçeneği olmadan oynandığını söylesek, birçok oyuncu için şaşırtıcı olmaz. Çoğu sebebini bilmez ama sorgulamaz da; zira Minecraft için bu artık kabullenilmiş bir detay olarak akıllara kazındı. Minecraft, her ne kadar rahat ve keyifli bir oyun gibi görünse de, oyunun Bedrock Edition sürümünde "Duraklat" düğmesine basmak aslında hiçbir şeyi durdurmuyordu. Menü açıldığında bile oyun akmaya devam ediyordu ve bu da çoğu zaman istemsiz ölümlerle sonuçlanıyordu.

Ancak Mojang, aldığı sürpriz bir kararla Bedrock Edition'a nihayet gerçek bir duraklatma özelliği ekledi. Artık tek oyunculu modda menüye girdiğinizde veya başka bir pencereye geçtiğinizde oyun tamamen duracak.

Bedrock Edition Yeni Özellikler Edindi

Minecraft'ta menüde geçirdiğiniz bir anlık dalgınlık, bir creeper saldırısıyla büyük bir faciaya dönüşebiliyordu. Mojang sonunda bu soruna bir el atmaya karar verdi ve tek oyunculu modda duraklatma özelliğini devreye soktu. Ama burada halen dikkat edilmesi gereken bir nokta var: Tahmin edebileceğiniz gibi çok oyunculu ve Minecraft Realms modlarında oyun akmaya devam edecek.

Güncellemenin tek yanı bu da değildi.

Artık oyuncular kendi profil sayfalarında başarımlarını, Java Edition kadar detaylı olmasa da oyun istatistiklerini, çekilen ekran görüntülerini görebilecek. Oyun içi ekran görüntülerini profillerde sergileme imkanı da olacak. Hatta eğer çok beğendiğiniz bir kare varsa onu "kahraman görseli" olarak atama şansınız da var.