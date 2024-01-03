Jason Momoa'lı Minecraft Filminin Yeni Başrolü Açıklandı: Steve Rolünü Kim Oynayacak?

Geçtiğimiz günlerde Deadline tarafından Jack Black'in, Jason Momoa'nın yer alacağı Minecraft filminde Steve'i (ana karakter olduğu varsayılıyor) oynayacağı açıklandı.

Haber, Black'in tüm zamanların en çok hasılat yapan animasyon filmlerinden biri olarak listeleri alt üst eden Super Mario Bros. filminde rol almasından sadece birkaç hafta sonra geldi.

Jack Black, Steve Rolünü Üstlenecek

Black, Emma Myers, Danielle Brooks ve Sebastian Eugene Hansen'den oluşan mevcut Minecraft filmi kadrosuna katılacak.

Animasyon filmlerine yabancı olmayan Jack Black'in yapım aşamasındaki Minecraft filminde Steve rolünü üstleneceği bildiriliyor olsa da şu anda film hakkında çok az şey biliniyor ve filmin kurgusundan temasına, hikâyesinden senaryosuna kadar pek çok soru işareti mevcut.

Black'e gelirsek, oyuncu şu sıralar animasyonlarda oldukça popüler konumda. Super Mario Bros. filminde önemli bir başarı yakalayan oyuncunun 8 Mart'ta ana karakter Po'yu canlandırdığı Kung Fu Panda 4 filmi de dünya çapında sinemalarda olacak.

Peki sizin Minecraft filminden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.