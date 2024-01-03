Jason Momoa'lı Minecraft Filminin Yeni Başrolü Açıklandı: Steve Rolünü Kim Oynayacak?
Jason Momoa'lı Minecraft filminde Steve rolünü üstlenecek oyuncu belli oldu. İşte filme dair son detaylar!
Geçtiğimiz günlerde Deadline tarafından Jack Black'in, Jason Momoa'nın yer alacağı Minecraft filminde Steve'i (ana karakter olduğu varsayılıyor) oynayacağı açıklandı.
Haber, Black'in tüm zamanların en çok hasılat yapan animasyon filmlerinden biri olarak listeleri alt üst eden Super Mario Bros. filminde rol almasından sadece birkaç hafta sonra geldi.
Jack Black, Steve Rolünü Üstlenecek
Black, Emma Myers, Danielle Brooks ve Sebastian Eugene Hansen'den oluşan mevcut Minecraft filmi kadrosuna katılacak.
Animasyon filmlerine yabancı olmayan Jack Black'in yapım aşamasındaki Minecraft filminde Steve rolünü üstleneceği bildiriliyor olsa da şu anda film hakkında çok az şey biliniyor ve filmin kurgusundan temasına, hikâyesinden senaryosuna kadar pek çok soru işareti mevcut.
Black'e gelirsek, oyuncu şu sıralar animasyonlarda oldukça popüler konumda. Super Mario Bros. filminde önemli bir başarı yakalayan oyuncunun 8 Mart'ta ana karakter Po'yu canlandırdığı Kung Fu Panda 4 filmi de dünya çapında sinemalarda olacak.
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Minecraft'ı ücretsiz oynama mümkün. Bu yazıda Mojang tarafından geliştirilen ve on milyonlarca kişi tarafından oynanmaya devam edilen açık dünya oyununu herhangi bir ücret ödemeden nasıl oynayabileceğinizi açıkladık.
Peki sizin Minecraft filminden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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