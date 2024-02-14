Minecraft, Universal Studios DLC'sini Lansman Fragmanıyla Birlikte Yayınladı!
Minecraft, Universal Studios Experience DLC'si lansman fragmanıyla birlikte yayınlandı. Oyuncuları heyecanlandıran güncellemeye dair tüm detaylar burada!
Minecraft bugün resmi olarak Universal Studios Experience DLC'sini ve oyun içerisindeki bazı turistik yerleri içeren lansman fragmanını yayınladı. Gelecek olan DLC'de "Shrek, Dracula, King Kong ve ET the Extra-Terrestrial" gibi sevilen favori karakterler de yer alacak.
Yayınlanan fragmanda "Geleceğe Dönüş"ten Jurassic World'e kadar bazı önemli yapımlar yer alıyor. Minecraft'ı yakından takip eden ve severek oynayan oyuncular, Universal Studios tema parklarından ilham alan sanal dünyayı keşfetmeye başlayacak.
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Minecraft Yeni DLC'si Daha Kapsamlı
Minecraft'ın Universal Studios Experience DLC'si, bir önceki DLC genişletmelerine göre daha kapsamlı olacak. Bu DLC ile hayranlar, popüler Universal Studios araçlarını kendileri yeniden yaratabilecek.
Diğer popüler tema parklarını içeren benzer DLC'lerin de kapısını açan oyunun geliştiricileri, geçtiğimiz ay yeni içerik yayınlanmayacağını söylemişti. Ancak yıllar önce piyasaya çıkmış olsa da Minecraft her geçen gün gelişmeye ve oyuncuları kendisine çekmeye devam ediyor.
Minecraft Universal Studions DLC'sinin fragman açıklamasına düşülen notta şunlar yazıyor:
"Dünyanın dört bir yanındaki Universal Studios tema parklarından ilham alan yepyeni bir sanal dünyayı keşfedin, yalnızca burada Minecraft'ta! Maceranıza Universal Studios'un kapılarında başlayacaksınız, burada Woody Woodpecker sizi karşılayacak ve Universal Studios küresindeki harfleri onarmak için yardım isteyecek. İleriye doğru ilerlerken geziler, mağazalar, mini oyunlar deneyimleyecek ve Shrek, Drakula, King Kong ve ET the Extra-Terrestrial gibi en sevdiğiniz karakterlerden bazılarıyla karşılaşacaksınız!"
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