Türkçe Destekli Minecraft Dungeons 2'nin Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Mojang Studios ve Double Eleven tarafından geliştirilen yeni Minecraft oyununa dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Minecraft Dungeons 2'nin çıkış tarihi sızdırıldı. İddiaya göre çok sayıda oyuncu tarafından uzun bir süredir merakla beklenen oyun yakında satışa sunulacak.

Minecraft Dungeons 2 Ne Zaman Çıkacak?

İddiaya göre Minecraft Dungeons 2, 29 Eylül 2026 tarihinde Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için satışa sunulacak. Oyunun henüz ön siparişe açılmadığını belirtelim. Dolayısıyla fiyat etiketi henüz açıklanmadı ancak sızıntıya göre oyunun Nintendo Switch sürümü 29.99 dolar (1.381 TL) fiyat etiketine sahip olacak.

Minecraft Dungeons 2'nin Fragmanı

Minecraft Dungeons 2 Nasıl Bir Oyun?

Minecraft Dungeons 2, aksiyon RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Yayıncılığını Xbox Game Studios'un üstlendiği yapım izometrik kamera açısıyla oynanacak. Oyunda dünyayı kurtarmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkacağız. Bu yolculuk boyunca farklı bölgeleri keşfedeceğiz karşımıza çıkan düşmanları etkisiz hâle getireceğiz.

Hack and slash tarzında bir oynanışa sahip oyunda karakterimizi kişiselleşitrebileceğiz ve böyelce farklı stratejiler geliştirebileceğiz. Örneğin ağır bir zırh giyip karakterin daha dayanıklı olmasını sağlayabileceğiz. Hafif zırh ise karakterin daha çevik olmamıza imkân tanıyacak.

Başarılı oynanış sistemine ve kaliteli grafiklere sahip olması beklenen oyunda tek oyunculu ve çevrim içi eşli modlar bulunacak. Bu sayede oyunu ister tek başımıza ister arkadaşlarımızla birlikte oynayabileceğiz. Yeni Minecraft oyununda Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine de sahip olacak.

Minecraft Dungeons 2'nin Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 64‑bit

Windows 10 64‑bit İşlemci: Intel Core i3‑8100 / AMD Ryzen 3 2200G

Intel Core i3‑8100 / AMD Ryzen 3 2200G RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 / AMD Radeon RX 560

NVIDIA GeForce GTX 1050 / AMD Radeon RX 560 DirectX: Sürüm 11

Minecraft Dungeons 2'nin minimum sistem gereksinimlerinde en az Intel Core i3‑8100 veya AMD Ryzen 3 2200G seviyesinde bir işlemciye ihtiyaç duyulacak. Oyunda ayrıca en az NVIDIA GeForce GTX 1050 ya da AMD Radeon RX 560 seviyesinde bir ekran kartı gerekecek. Yeni Minecraft oyunu için ayrıca en az 8 GB RAM istenecek.

Minecraft Dungeons 2'nin Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 64‑bit

Windows 10 64‑bit İşlemci: Intel Core i5‑8400 / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5‑8400 / AMD Ryzen 5 2600 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580

NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 DirectX: Sürüm 11

Minecraft Dungeons 2'nin önerilen sistem gereksinimlerinde en az Intel Core i5‑8400 veya AMD Ryzen 5 2600 işlemcisi gerekecek. Oyun ayrıca en az NVIDIA GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon RX 580 ekran kartına ihtiyaç duyacak. Öneriln sistem gereksinimlerinde en az 16 GB RAM istenecek.

Editörün Yorumu

Minecraft Dungeons'ı daha önce oynamıştım ve çok beğenmiştim. Bu oyun, uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmemizi sağlamıştı. Minecraft Dungeons 2'yi de duyurulduğu günden beri merakla bekliyorum. Bence yeni oyun da tıpkı serinin bir önceki yapımı gibi çok başarılı olacaktır. Özellikle co-op modu, oyunu daha eğlenceli hâle getirecektir.