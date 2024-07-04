MINI'nin Elektrikli Devrimi: John Cooper Works E Prototype İle Tanışın!

MINI, efsanevi John Cooper Works modellerini elektrikli güçle buluşturuyor. Yeni nesil MINI Cooper SE'nin temellerinden yola çıkılarak geliştirilen John Cooper Works E Prototype, bu yılki Goodwood Festival of Speed'de heyecanla tanıtılacak.

MINI John Cooper Works E Prototype: Elektrikli Hot Hatch'ın Gücü ve Performansı

MINI'nin yeni elektrikli hot hatch'i John Cooper Works E, öncelikle 54kWh kapasiteli bir batarya ve ön aksa monte edilmiş elektrikli bir motor ile donatılmış olacak.

Bu teknoloji, güçlü performans ve sürüş dinamikleri sağlamak için tasarlanmış olan bir platform sunuyor. Şu anda piyasada olan MINI Cooper SE modelinden esinlenilen JCW E, aynı zamanda Çin merkezli Great Wall Motors'un desteğiyle geliştirildi.

MINI'nin mühendisleriyle yapılan görüşmelerde, yeni platformun çift motorlu bir konfigürasyonu destekleyebileceği belirtiliyor. Bu, önümüzdeki JCW modelinin çok daha güçlü bir şekilde tasarlanabileceği anlamına geliyor. Ancak, prototipin Goodwood'daki tanıtımı sırasında hangi güç aktarma organının kullanılacağına dair net bir bilgi verilmedi.

Yeni JCW E'nin teknik özellikleri ve sürüş dinamikleri üzerine daha fazla bilgi, festivalde prototipin dinamik olarak tanıtılmasıyla birlikte sunulacak.

Araç, daha geniş tekerlekler ve lastikler, büyük frenler ve sertleştirilmiş bir süspansiyon ayarı gibi chassis iyileştirmeleriyle donatılacak.

Ancak Cooper SE'nin 1,700 kg'lık ağırlığı nedeniyle, yeni JCW modelinin önceki nesiller kadar hafif olmayabileceği, ancak dengeli bir sürüş keyfi sunacak şekilde ayarlandığı belirtiliyor.

MINI John Cooper Works E, bu yılın sonlarına doğru tam olarak tanıtılacak. Elektrikli hot hatch, performans ve sürüş kalitesiyle dikkat çekecek ve MINI'nin spor otomobil mirasını elektrikli çağa taşıyacak önemli bir adım olarak öne çıkacak.