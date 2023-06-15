İstanbullulara Müjde: Yetersiz Bakiye Sorunu Tarihe Karışıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, yaklaşık 20 milyonun yaşadığı megakent için toplu taşımada geçerli olacak yeni bir karar aldı İstanbulkart’a gelen yeni özellik ile birlikte bakiye -15TL’ ye kadar düşebilecek. Alınan karar yalnızca kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri için geçerli olacak.

İstanbulkart'da Yeni Dönem Başlıyor

İBB’nin haziran ayı toplantısında kabul edilen uygulama İstanbulkart sahiplerinin toplu taşımaya binerken yaşadığı “acaba kartımda para var mı” paniğini ortadan kaldıracak. Dünyanın göz bebeği olarak adlandırılan İstanbul’da ortalama gün içerisinde toplu taşımayı kullanan 6 bin 500 kişi “yetersiz bakiye” uyarısı ile karşı karşıya kalıyor.

Uyarıyı alan İstanbulkart sahiplerinin yüzde 62’lik kesim bakiye yüklemesi yaparken 13’lük kesim sonraki günde kalan yüzde 24’lük İstanbul sakinleri ise hiç yükleme yapmıyor.