Odanızda Hiç Yer Kaplamayacak Güçlü Mini Bilgisayar Tanıtıldı!

Minisforum kısa bir süre önce MS-03 mini bilgisayarını tanıttı. Markanın yeni modeli Intel Core Ultra 9 386H işlemci, 128 GB'a kadar RAM ve 15 TB'a kadar SSD depolama desteğiyle karşımıza çıkıyor. İşte Minisforum MS-03 özellikleri!

Minisforum MS-03 Özellikleri Neler?

İşlemci: Intel Core Ultra 9 386H

Çekirdek Sayısı: 16

İş Parçacığı Sayısı: 16

Dahili Grafik Birimi: 40 TOPS Entegre GPU (Ayrıca 50 TOPS NPU)

Bellek Kapasitesi: 128 GB'a kadar DDR5 RAM

Depolama Kapasitesi: 24 TB'a kadar SSD desteği

Boyutlar: 196 x 189 x 48 mm

Minisforum MS-03'ün İşlemcisi Ne?

Minisforum MS-03'te Intel Core Ultra 9 386H işlemcisi bulunuyor. İşlemci kod adının son harfi H bizlere performans odaklı olduğunu gösteriyor diyebiliriz. Toplamda 16 çekirdek ve 16 iş parçacığıyla gelen donanımın Intel Xe3 Graphics dahili grafik birimine ev sahipliği yaptığını da belirtelim.

Mini bilgisayarın oyun performansına gelecek olursak Cyberpunk 2077 gibi yüksek sistem gereksinimli oyunlarda aşırı akıcı bir performans beklenmemeli. Zira cihazda herhangi bir harici ekran kartı bulunmuyor. Buna rağmen modelin dahili grafik birimi sayesinde Valorant, CS2 ve League of Legends gibi çevrim içi oyunları hiçbir sorun yaşamadan gayet akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz.

Minisforum MS-03'ün RAM ve Depolama Özellikleri Neler?

Maalesef Minisforum henüz MS-03'ün dahili depolama ve bellek opsiyonlarını tam olarak açıklamadı. Bu kapsamda modelin sadece 128 GB'a kadar RAM ve 24 TB'a kadar SSD depolamayı desteklediğini biliyoruz. Bunu biraz daha açacak olursak bilgisayarda bulunan iki adet RAM yuvasının her biri 64 GB RAM'i, aynı zamanda üç SSD yuvasının her biri ise 8 TB kapasiteyi destekliyor.

Minisforum MS-03'ün Fiyatı Açıklandı mı ve Türkiye'de Satılacak mı?

Minisforum MS-03'ün fiyat etiketi henüz açıklanmadı. Ürünün ön siparişleri ise 23 Temmuz'da başlayacak diyebiliriz. Son olarak ülkemizde çeşitli e-ticaret platformlarında Minisforum'un bazı mini bilgisayar modelleri satılıyor. Bu nedenle MS-03'ün de ilerleyen dönemlerde Türkiye'ye de satışa çıkması ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

Minisforum MS-03 gibi mini bilgisayar modelleri gerçekten ilgimi çekiyor. Özellikle bu tür modellerin odasında kasa bilgisayarlara çok fazla alan bulunmayan kullanıcılar için fazlasıyla uygun olacağını düşünüyorum. Minisforum MS-03'ün de teknik özellikleri itibariyla iş gibi kullanımlar için uygun olacağını söyleyebilirim.