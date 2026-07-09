64 GB RAM'li ve 1 TB Depolamalı Güçlü Mini Bilgisayar Tanıtıldı!

GMKtec kısa süre önce güçlü teknik özellikleriyle dikkatleri çeken EVO-X1 Pro'yu kullanıcıların beğenisine sundu. Mini bilgisayar AMD Ryzen AI 9 HX 470 işlemci, 64 GB RAM ve 1 TB SSD depolama gibi özelliklerle karşımıza çıkıyor. İşte GMKtec EVO-X1 Pro özellikleri ve fiyatı!

GMKtec EVO-X1 Pro Özellikleri Neler?

İşlemci: Ryzen AI 9 HX 470

Çekirdek Sayısı: 12

İş Parçacığı Sayısı: 24

Dahili Grafik Birimi: Radeon 890M

Bellek Kapasitesi: 64 GB RAM

Depolama Kapasitesi: 1 TB SSD

Boyutlar: 110 x 107 x 63 mm

GMKtec EVO-X1 Pro'nun İşlemcisi Ne?

GMKtec EVO-X1 Pro'da AMD Ryzen AI 9 HX 470 işlemcisi bulunuyor. Toplamda 12 çekirdekle ve 24 iş parçacığıyla gelen donanım Radeon 890M dahili grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Donanım oyun performansında da kullanıcıları çok fazla üzmüyor. Zira yapılan testlere baktığımızda Assasins Creed Valhalla'yı ortalama 53 FPS, Cyberpunk 2077'yi ortalama 43 FPS ve Elden Ring'i ise ortalama 50 FPS'te çalıştırabiliyor.

Oyunlarda minimum akıcılık hızının 30 FPS olduğunu düşündüğümüzde AMD Ryzen AI 9 HX 470 işlemcisinin ve Radeon 890M grafik biriminin elde ettiği bu sonuçların akıcı bir oyun deneyimi için gayet yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan bu testlerin düşük ve orta ayarlarda gerçekleştirildiğini de belirtelim. Yani yüksek ayarlarda kare hızları biraz daha düşük olabilir.

GMKtec EVO-X1 Pro'nun RAM ve Depolama Özellikleri Neler?

GMKtec EVO-X1 Pro bellek ve depolama tarafında da kullanıcıları üzmüyor. Zira mini bilgisayarda 64 GB RAM ve 1 TB SSD depolama karşımıza çıkıyor. Özellikle günümüzde bileşen stok sıkıntısının yaşandığını da göz önüne aldığımızda bu donanımların gerçekten etkileyici olduğunu belirtmekte fayda var.

GMKtec EVO-X1 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

GMKtec EVO-X1 Pro'un fiyatı etiketi 1471 dolar olarak açıklandı. Bu da güncel dolar kuruyla 68.900 TL'ye karşılık geliyor. Öte yandan çeşitli e-ticaret platformlarında GMKtec'in bazı mini bilgisayar modelleri satılıyor. Bu nedenle EVO-X1 Pro'nun da ilerleyen dönemlerde Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor.

Editörün Yorumu

GMKtec EVO-X1 Pro'nun özellikleri beni tatmin etti. Açıkcası şu ana dek piyasaya çıkan mini bilgisayarların çoğu genellikle iş ve ev kullanımlarına uygun teknik özelliklere sahipti. Ancak GMKtec EVO-X1 Pro bunlardan farklı olarak yüksek bütçeli oyunları akıcı bir şekilde oynatabilecek yetenekte. Evinizde devasa boyutlarda kasa bilgisayarlara ayıracak alanınız yoksa GMKtec EVO-X1 Pro'yu tercih edebilirsiniz.