Uygun Fiyatlı Mini PC Tanıtıldı! 16 GB RAM ve Dahası
Miniforum NAB3R tanıtıldı. ok şık bir tasarıma sahip olan mini bilgisayar, bütçe dostu fiyat etiketine sahip. İşte mini PC'ye dair detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Miniforum NAB3R gücünü Intel Core i3-1220P işlemcisinden alıyor.
- Bilgisayarda entegre Intel UHD ekran kartı bulunuyor.
- Mini PC 74.000 yen (20.198 TL) fiyat etiketiyle Japonya'da satışa sunuldu.
Miniforum, NAB3R isimli yeni bir mini PC tanıttı. Bununla beraber mini bilgisayarın teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan mini PC, kolay taşınabilirliğin yanı sıra bütçe dostu fiyatı ve iddialı donanımıyla da öne çıkıyor. Peki, mini bilgisayar neler sunuyor?
Miniforum NAB3R Özellikleri
- İşlemci: Intel Core i3-1220P
- Ekran Kartı: Entegre intel UHD
- RAM: 16 GB (64 GB'a kadar RAM desteği)
- Depolama: 512 GB SSD
Çok şık bir görünüme sahip olan Miniforum NAB3R gücünü Intel Core i3-1220P işlemcisinden alıyor. Bu işlemci 4.4 GHz hızında çalışan iki adet performans çekirdeği ve 3.3 GHz hızında çalışan sekiz adet verimlilik çekirdeği sunuyor. Bu işlemciye, temel grafik ihtiyaçlarını karşılamak üzere entegre ekran kartı intel UHD eşlik ediyor.
Mini PC, depolama ve RAM yükseltmelerine izin veriyor; ancak RAM kapasitesi en fazla 64 GB DDR4-3200 ile sınırlı. Minisforum, NAB3R'a çift soğutma sistemi ekledi. M.2 2280 SSD için aktif bir soğutma sistemi ve cihazın alt kısmında büyük bir turbo fan yer alıyor. Böylece bilgisayarın her zaman serin kalması sağlanıyor.
Cihazda geniş bir port yelpazesi mevcut. Bu, kullanıcıların aksesuarları kolayca bilgisayara bağlayabilmesine olanak tanıyor. Ön tarafta güç butonunun yanı sıra USB 3.2 Gen 1 Type-C portu, iki adet USB 3.2 Type-A portu ve DMIC bulunuyor. Arka tarafta ise HDMI ve Ethernet dahil birçok port mevcut.
Miniforum NAB3R Fiyatı
Küçük boyutu sayesinde gün içerisinde kolayca taşınabilen Miniforum NAB3R, 74.000 yen (20.198 TL) fiyat etiketiyle Japonya'da satışa sunuldu. Yalnızca gri renk seçeneğine sahip olan mini bilgisayarın diğer ülkelere gelip gelmeyeceği henüz belli değil.