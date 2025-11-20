32 GB RAM'li Ucuz Mini PC Tanıtıldı! Çok Güçlü İşlemci ve Dahası
Minisforum X1 Lite'ın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, bütçe dostu mini PC'de hangi donanım tercih edildi? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
⚡ Önemli Bilgiler
- Minisforum X1 Lite gücünü AMD Ryzen 7 255 işlemcisinden alıyor.
- Mini bilgisayarda Radeon 780M ekran kartı bulunuyor.
- X1 Lite'ın 32 GB RAM ve 1 TB SSD depolama alanına sahip sürümü için 609,90 dolar (25.841 TL) fiyat belirlendi.
Minisforum, X1 Lite isimli yeni bir mini PC tanıttı. Bununla birlikte mini bilgisayarın teknik özellikleri, tasarımı ve fiyat etiketi belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan mini bilgisayar hem bütçe dostu fiyatı hem de iddialı donanımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Peki, Minisfroum X1 Lite neler sunuyor?
Minisforum X1 Lite Özellikleri
- Boyutlar: 130 x 126 x 47.2 mm
- Ağırlık: 670 g
- İşlemci: AMD Ryzen 7 255
- Ekran Kartı: Radeon 780M
- RAM: 32 GB (128 GB DDR5-5600 RAM kapasitesine kadar yükseltme yapılabiliyor.)
- Depolama: 1 TB (8 TB PCIe 4.0 SSD desteği mevcut.)
- Portlar: USB4, OCuLink, DC 19V, ethernet portu, HDMI 2.1, DP 1.4, iki adet USB 2.0, iki adet USB 3.2 Type-A ve 3,5 mm kulaklık girişi
Yalnızca 670 gram ağırlığında olan Minisforum X1 Lite, 130 x 126 x 47,2 mm boyutlarında. Bu sayede mini bilgisayar gün içerisinde çok rahat bir şekilde taşınabiliyor. Kolayca taşınabilen mini bilgisayar, gücünü AMD Ryzen 7 255 işlemcisinden alıyor. Zen 4 mimarisine sahip olan bu işlemci, sekiz adet çekirdek içeriyor ve 4.9 GHz hızına kadar çıkabiliyor.
PC'de ayrıca Radeon 780M entegre ekran kartı bulunuyor. Mini bilgisayar, standart USB4'ün yanı sıra harici bir ekran kartı (eGPU) bağlamak için daha yüksek bant genişliği sunan özel OCuLink portuna da sahip. Bu sayede entegre Radeon 780M'nin grafik performansı yetersiz kaldığında kullanıcılar güçlü bir harici ekran kartı bağlayabiliyor.
X1 Lite'ta USB4 ve OCuLink'in yanı sıra DC 19V, ethernet portu, HDMI 2.1, DP 1.4, iki adet USB 2.0, iki adet USB 3.2 Type-A ve 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor. bellek tarafında iki adet SO-DIMM yuvası ile 128 GB DDR5-5600 RAM kapasitesine kadar yükseltme yapılabiliyor. Depolama için çift M.2 2280 yuvası mevcut ve toplamda 8 TB PCIe 4.0 SSD desteği bulunuyor.
Minisforum X1 Lite Fiyatı
Minisforum X1 Lite'ın 32 GB RAM ve 1 TB SSD depolama alanına sahip sürümü için 609,90 dolar (25.841 TL) fiyat etiketi belirlendi. Bilgisayar, Küçük boyutuna rağmen güçlü işlemci, geniş RAM/SSD kapasitesi ve eGPU desteğiyle hem oyun hem de profesyonel kullanım imkânı sunuyor.