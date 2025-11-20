A101 iPhone 16, Galaxy S24 FE ve Ucuz Telefonlar Satıyor

A101'de bu hafta iPhone 16, iPhone 14, Samsung Galaxy S24 FE, Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A16, Samsung Galaxy A56, Samsung Galaxy A36, TECNO Spark 10 Pro ve Realme C61 satılıyor. A101'de akıllı telefonların yanı sıra akıllı televizyonlar da satışa sunuldu.

A101'de Satılan iPhone 16 ve Samsung Galaxy S24 FE'nin Fiyatı

A101'de 20 Kasım itibarıyla iPhone 16'nın 128 GB depolama alanına sahip sürümü 59 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Gücünü Apple A18 işlemcisinden alan telefonda 8 GB RAM ve 3.561 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED üzerinde 1179 x 2556 piksel çözünürlük sunuyor.

A101 marketlerde iPhone 14'ün 256 GB depolama alanına sahip sürümü 48 bin 999 TL'ye satılmaya başlandı. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip oaln telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1170 x 2532 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü Apple A15 Bionic işlemcisinden alan telefonda 6 GB RAM mevcut.

Samsung Galaxy S24 FE'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 28 bin 999 TL fiyata satılıyor. Gücünü Exynos 2400e işlemcisinden alan telefonda 4.700 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteği bulunuyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde120Hz yenileme hızı sunuyor.

Samsung Galaxy A36'nın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 17 bin 599 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Gücünü Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisinden alan telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği bulunuyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunuyor.

A101 marketlerde ayrıca 9 bin 399 TL fiyata sahip Samsung Galaxy A16, 20 bin 799 TL fiyatlı Samsung Galaxy A56, 16 bin 299 TL fiyata sahip Samsung Galaxy A36, 7 bin 749 TL fiyatlı TECNO Spark 10 Pro, 6 bin 999 TL fiyata sahip Realme C61, 54 bin 999 TL fiyatlı LG 55 inç 4K OLED akıllı TV, 29 bin 999 TL fiyata sahip LG 55 inç 4K LED akıllı TV ve 11 bin 999 TL fiyatlı Toshiba 43 inç 4K LED akıllı TV satılıyor.

