Dağ Keçisi: 2026 Mitsubishi L200 Tanıtıldı!

Mitsubishi, efsaneleşen pick-up modeli L200’ü 2026 yılı için dikkat çekici bir tasarım hamlesiyle güncelledi. Tayland’da sergilenen yeni versiyon alışılmış L200 çizgilerinden uzaklaşan ön tasarımıyla kısa sürede ilgi odağı oldu. İşte yeni Mitsubishi L200 teknik özellikleri ve detaylar...

2026 Mitsubishi L200 Tanıtıldı!

2026 yılıyla birlikte Mitsubishi L200, mevcut neslinin üzerine eklenen tasarım dokunuşlarıyla yeniden gündeme geldi. Tayland’da tanıtılan bu versiyon özellikle dış görünümde yapılan değişikliklerle modelin önceki çizgisinden belirgin şekilde ayrıldığını ortaya koyuyor.

Yenilenen Mitsubishi L200 şu an için yalnızca Mega Cab gövde tipine sahip Street donanım seviyesinde tanıtıldı. Yenilenen ön bölümde yer alan geniş ızgara, elden geçirilen far yapısı ve büyük siyah koruma paneli dikkat çekiyor.

Bu yeni tasarım dili, Mitsubishi’nin önceki “Dynamic Shield” yaklaşımına kıyasla daha sert ve daha modern bir görünüm sunuyor. Street versiyonu, klasik arazi karakterinden ziyade şehir kullanımını hedefleyen bir yapıya sahip. Alçaltılmış gövde yapısı ve 17 inç çapındaki siyah alaşım jantlar, pick-up’a sportif bir duruş kazandırıyor.

Bu detaylar, L200’ü yalnızca bir iş aracı olmaktan çıkarıp günlük kullanıma daha uygun bir seçenek haline getiriyor. Yeni versiyonda kaputun altında 2.4 litrelik turbo dizel motor bulunuyor. Bu motor 148 beygir güç ve 330 Nm tork üretiyor ve 6 ileri manuel şanzımanla birlikte arkadan itiş sistemine sahip.

Mitsubishi’nin ürün yelpazesinde aynı motorun 181 ve 204 beygirlik daha güçlü seçeneklerinin yanı sıra 6 ileri otomatik şanzıman ve Super Select 4WD dört tekerlekten çekiş sisteminin de yer aldığı biliniyor.

Tayland’da Triton adıyla tanıtılan bu versiyon, teknik olarak Avrupa ve Türkiye’de L200 ismiyle satılan mevcut nesille aynı küresel altyapıyı paylaşıyor. Bu nedenle araç, yerel pazarda farklı bir ad taşısa da uluslararası pazarda “yeni Mitsubishi L200” olarak anılıyor burada kastedilen ise tamamen yeni bir kasa değil, mevcut nesil üzerine uygulanan pazara özel tasarım güncellemesi oluyor. Ancak modelin Türkiye pazarına olan uygunluğu da büyük dikkat çekiyor.

Tayland pazarında yaklaşık 20 bin 700 dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa sunulan bu tasarımın diğer ülkelerde de sunulup sunulmayacağı henüz netleşmiş değil. Peki siz yeni Mitsubishi L200 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...