MIUI 12.5 Alacak Modeller Resmileşti!

Xiaomi tarafından gizlilik odaklı tanıtılan MIUI 12.5 alacak modelleri belli oldu. Toplamda 27 farklı Xiaomi ve Poco modeline yeni güncellemeyi vereceğini duyuran Xiaomi, MIUI 12.5 ile neler vadediyor?

Birkaç hafta önce Xiaomi, telefonları için yeni bir güncelleme paketini duyurdu. MIUI 12.5 olarak adlandırılan yeni arayüz gizlilik iyileştirmeleri ve yeni "Süper Duvar Kağıtları"nın yanı sıra daha az RAM ve pil tüketmeyi vadediyor.

Ana ekrana göz atarken tepki veren yeni Süper Duvar Kağıtları hem daha canlı hem de daha az pil tüketen bir ekran sunabileceğini söylüyor. Xiaomi yaptığı açıklamada, MIUI 12'nin yüzde 40'a kadar daha az enerji tükettiğini, güncellenmiş sürümle birlikte sistem uygulamalarının ise yüzde 17 daha az pil ve yüzde 20 daha az bellek kullandığını söyledi.

MIUI 12.5 büyük bir alan optimizasyonunu beraberinde getiriyor. Xiaomi, temel uygulamaların sayısının yalnızca 9'a düştüğünü ve geri kalan uygulamaların kullanıcı isteğine göre kaldırılabileceğini söylüyor.

Performans ve tüketimin optimizasyonuna ek olarak MIUI 12.5'teki animasyonlar daha akıcı hale getirildi. Bu, animasyonların eskisinden daha yumuşak ve daha hızlı hale gelmesine imkan tanıyacak.

Xiaomi'nin tarayıcısı Mi Browser da daha güvenli. Artık bir web sitesinin güvenli olup olmadığı ve arka planda çalıştığı konusunda her zaman bilgilendirilecek ve kötü amaçlı web sitelerinden her zaman haberdar olacaksınız.

MIUI 12.5 Alacak Modeller Listesi

Xiaomi, Weibo sosyal ağında MIUI 12.5 alacak cihazların listesini yayınladı. Daha önce açıklananlarla birlikte 27 Xiaomi ve Poco modelinin MIUI 12.5 güncellemesi alacağı ifade edildi.

Önceki sürümün (MIUI 12) yaklaşık 40 farklı modele dağıtıldığı göz önüne alındığında, Xiaomi'nin daha da fazla cihazı güncelleyebileceğini belirtmekte fayda var.

MIUI 12.5 beta Ocak ayı boyunca tüm uyumlu cihazlara dağıtılacak. Xiaomi tarafından MIUI 12.5 dağıtılacak modeller ise şu şekilde: