Xiaomi'nin İlk Katlanabilir Akıllı Telefonu Kanlı Canlı Görüntülendi

Xiaomi'nin katlanabilir akıllı telefonu nasıl? Bir süredir gelen söylentilere bir yenisi daha eklendi ve Xiaomi'nin katlanabilir akıllı telefonu kanlı canlı görüntülendi.

Xiaomi'nin Katlanabilir Akıllı Telefonu

Katlanabilir cihaz, Çin'deki bir metroda bir kullanıcının elinde tespit edildi ve Xiaomi'nin birkaç yıl önce sergilediğine benziyor ancak bu daha büyük bir ekrana sahip. Bir mühendislik prototipine benzeyen cihaz, koruyucu bir muhafaza ile bir nevi maskelenmiş şekilde görünüyor.

Daha önce Xiaomi tarafından prototipler gösterilmişti, ancak şimdi gerçek hayatta zaten test edilmekte olan bitmiş bir cihazdan bahsedilmekte. Sızdırılan cihaz, Xiaomi patentlerinden birinde gördüğümüz çizimlere benzerlik göstermekte.

Ekrandaki kıvrım çizgisinden cihazın Galaxy Z Fold'a benzer şekilde n katlamalı tasarım kullandığı söylenebilmekte . Cihaz ayrıca MIUI 12 OS çalıştırıyor olarak gösterilmekte. Cihazın boyutuna bakıldığında, cihazın katlandığında bile oldukça büyük olacağından şüphelenilmekte. Ancak bu, Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı birkaç katlanabilir telefon prototipinden birisi de olabilir.

Geçen yıl Xiaomi'nin katlanabilir telefonunun bu yıl tanıtılacağı ve üç farklı katlanabilir tasarımla satışa sunulacağına dair bir söylenti vardı. Katlanabilir telefonların dışa katlanma, içe katlanma ve kapaklı olmak üzere üç farklı endüstriyel tasarım biçimi benimsediği söyleniyor.

Xiaomi katlanabilir telefonlarının Samsung'un UTG (ultra ince esnek cam) teknolojisini kullandığı söyleniyor. Mevcut mühendislik makinesinin 90Hz yenileme hızını desteklediği söyleniyor, ancak gelecekte 120Hz yenileme oranını destekleyecek şekilde yükseltilmesi bekleniyor.

Xiaomi ABD Tarafından Kara Listeye Alındı!

Trump yönetimi, Xiaomi'yi Huawei ve ZTE'ye benzer bir şekilde ulusal güvenlik tehdidi olarak ilan etti. ABD, Xiaomi'yi kara listeye aldı. ABD yönetimi, dünyanın üçüncü en büyük akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi'nin de dahil olduğu Çin ordusuyla bağlantılı şirketler kara listesine dokuz şirket ekledi.

ABD Hükümeti tarafından alınan bu karar ile birlikte, ABD'li yatırımcıların kara listeye eklenen şirketlere yatırım yapması engelleniyor. Şirketler, ABD'li yatırımcıları, 11 Kasım 2021'e kadar kara listeye alınan firmalardaki varlıklarını elden çıkarmaya zorlayan yeni bir ABD yatırım yasağına tabi olacak.

Xiaomi Türkiye tarafından resmi açıklama geldi. Detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.