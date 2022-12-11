MIUI 14 Güncellemesi Alacak İlk Telefonlar Açıklandı

Teknoloji devi Xiaomi tarafından yapılan açıklamayla beraber MIUI 14 güncellemesi alacak ilk telefonlar belli oldu. Peki, çeşitli özellik ve iyileştirme içeren yeni güncelleme hangi Xiaomi modellerine gelecek? Konuya dair detaylar haberimizde.

MIUI 14 Güncellemesi Alacak İlk Telefonlar Listesi

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 12

Xiaomi MIX Fold 2

Redmi K50 Pro

Redmi K50

Redmi K50 Extreme Edition

Redmi K50 Gaming Edition

Xiaomi, MIUI 14 güncellemesini alacak ilk telefon modellerini duyurdu. Yeni güncellemeyi alacak ilk grup arasında Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S, Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12 dahil olmak üzere toplamda 11 adet cihaz yer alıyor. MIUI 14 alacak modeller listesine yukarıdan göz atabilirsiniz.

İlk grupta yer alan telefonlar, MIUI 14 güncellemesine 2023 yılının şubat ayında kavuşacak. Bu tarihin Çinli kullanıcılar için olduğunu unutmamak gerekiyor. Diğer ülkelerde yer alan kullanıcılara belirtilen tarihten sonra da gelebilir.

Aktarılan bilgilere göre şirket, yakında ikinci ve üçüncü grupta yer alan telefon modellerini de açıklayacak. Xiaomi, POCO cihazları için güncelleme planını henüz duyurmadı.

MIUI 14 Neler Sunuyor?

Küçük bir boyuta sahip olduğu söylenen güncellemenin gelişmiş bir performans sunacağı ileri sürülüyor. Söz konusu yazılımda önceden yüklenmiş daha az uygulamanın olacağı belirtildi. Bu da kullanıcılara daha fazla kullanılabilir alan sunulacağı anlamına geliyor.

MIUI 14 ayrıca yeni widget formatı ve ana ekran klasörleri gibi araçlarla daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunacak. Öte yandan Mi AI sesli asistan da geliştirildi. Sesli asistan artık belge taraması ve çeviriler yapabilecek. Bunların yanı sıra istenmeyen aramaları filtreleyebilecek.