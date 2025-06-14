MMU KAAN, Kızılelma ve ANKA-3'e Komutanlık Yapacak!

Hava hâkimiyetinde sınırları zorlayan yeni teknolojiler artık sadece savaş uçağının performansıyla sınırlı değil. Modern savaş ortamında iletişim ve veri paylaşımı en az itki gücü kadar stratejik hale geldi. Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı KAAN, bu anlayışın somut bir örneği olarak milli insansız hava araçlarıyla entegre çalışacak. İşte detaylar…

ASELSAN'dan Stratejik Hamle: Ortak Görev Ağı Kuruluyor!

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, MMU KAAN’ın görev ağını genişletecek önemli bir açıklamada bulundu. Akyol MMU KAAN’ın milli insansız hava araçları ANKA-3 ve KIZILELMA ile aynı görev sahasında anlık iletişim ve veri paylaşımı gerçekleştireceğini açıkladı.

Bu kapsamda geliştirilen yerli veri bağı sistemleri Türkiye'nin savunma ekosisteminde platformlar arası dijital entegrasyonun önünü açacak. Bu adım hava-hava ve hava-yer görevlerinde insanlı ve insansız sistemlerin birlikte görev yapmasını sağlayacak.

Özellikle derin taarruz, elektronik harp ve düşman hatlarına sızma görevlerinde, MMU KAAN’ın yönlendirici rol üstlenmesi bekleniyor. Özetlemek gerekirse MMU KAAN istediği milli insansız hava aracına uzaktan komut göndererek komutanlık yapacak diyebiliriz.

Bu oldukça kritik bir entegrasyon zira özel bir operasyon anında MMU KAAN tarafından verilecek komutlar sayesinde insansız hava araçları daha etkili bir şekilde kullanılabilecek. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...